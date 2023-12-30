طريقة عمل «طاقية السلطان» بمقادير متوفرة في كل بيت (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد وصفة طاقية السلطان أو بريوش الشيكولاتة، من المخبوزات المناسبة للأجواء الشتوية، وتعتبر مغذية للغاية، بسبب احتوائها على الحليب والبيض، وغيرها من المكونات المفيدة للأطفال، وتستعرض «هن» طريقة الشيف نادية السيد في إعدادها.

مقادير طاقية السلطان أو بريوش الشيكولاتة

3 أكواب وربع من الدقيق بما يعادل 470 جرامًا.

رشة ملح بسيطة من الملح.

نصف كوب من الماء الدافئ بما يعادل 125 مللي.

نصف كوب من الحليب الدافئ بما يعادل 125 مللي.

ربع كوب من زيت بما يعادل 60 مللي.

5 ملاعق كبيرة من السكر بما يعادل 70 جرامًا.

معلقتان صغيرتان من الخميرة الفورية بما يعادل 7 جرامات.

بياض بيضة.

فانيليا.

يمكن إضافة ملعقة من الخل على العجينة حسب الرغبة.

معلقتان زبدة أو زيت للعجن.

معلقة ونصف كبيرة من الكاكاو.

لدهن الوجه

صفار بيضة.

معلقتان من الحليب.

فانيليا.

خل.

طريقة إعداد طاقية السلطان أو بريوش الشيكولاتة

تأتي الخطوة الأولى بخلط السوائل مع بعضها، ويمكن استخدام العجان أو الخلط بملعقة كبيرة، في هذه الخطوة، إذ يُوضَع مقدار المياه والحليب والزيت وبياض البيضة والخميرة والسكر والفانيليا في وعاء، والخلط جيدًا حتى تمتزج المكونات مع بعضها، ثم يُضَاف الدقيق بالتدريج، حتى يحصل على عجينة.

تقسم العجينة إلى جزءين جزء يترك سادة، والثاني يضاف إليه مقدار الكاكاو، وقطعة من الزبدة أو ملعقة زيت، وتُعْجَن حتى تصبح عجينة لينة، وتترك حتى تختمر سواء السادة أو بالشيكولاتة ويتضاعف حجمها.

يجري فرد كل عجينة على شكل مستطيل، ثمّ توضع عجينة الشوكولاتة فوق العجينة الفاتحة، وتضاف الحشوة على جهة من طرف المستطيل، وتكون عبارة عن قطع شوكولاته وفول سوداني، وبعدها يتم تقطيع ثلث العجينة من الجهة الأخرى لشرايط، وثم نقوم بـ«لف» العجينة رول من جهة الحشو، حتى نصل إلى الشرايط «المبرومة»، وتأخذ شكل ضفيرة طولية وتوضع في صينية مقاس 22، وتدخل فرن درجة حرارته 180 درجة، لمدة 25 دقيقة تقريبًا.