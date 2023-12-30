«صحصح من غير قهوة» .. مشروب على الريق يزود جسمك بالطاقة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد مشروب القهوة طقسا ثابتا للكثيرين في الصباح ، لأنها بمحتواها العالي من الكافيين تساعد على الاستيقاظ، لكن على الرغم من فوائدها إلا أنها ليست المشروب المثالي لمن يعانون من الضغط العالي، ولذلك يفضل استبدالها بمشروبات أخرى تزود الجسم بالطاقة في الصباح، وتجعله مستيقظا لمتابعة الأنشطة اليومية، وهذا المشروب بحسب موقع «هيلث لاين» هو مشروب البرتقال.

مشروب البرتقال بديلاً للقهوة

قبل أن تسرع لتناول قهوتك المعتادة في منتصف الصباح، حاول تناول كوب من عصير البرتقال الطازج بدلاً من ذلك، إذ وجدت الأبحاث التي أجرتها جامعة ريدينغ البريطانية، ونشرت في المجلة الأوروبية للتغذية أن عصير البرتقال يمكن أن يفعل المزيد لتعزيز اليقظة والتركيز وأوقات رد الفعل، أكثر من كوب جو العادي، فهو أكثر من مجرد انتعاش فوري، يمكن أن يوفر إحساسًا مستمرًا وأطول أمدًا من القهوة، حيث وجد أن أولئك الذين يتناولون العصير الطازج في الصباح يكونون أكثر استيقاظًا.

وأجرى التجربة فريق بحثي في جامعة ريدينج، حيث طُلب من 24 شابا المشاركة في سلسلة من الاختبارات العقلية على مدار يومين مختلفين، وفي كل يوم من تلك الأيام، تم إعطاؤهم مشروبات مختلفة لبدء اليوم، في اليوم الأول، تناولوا كوبًا من عصير البرتقال الطازج، وفي اليوم الثاني، مُنحوا عصيرًا بنكهة البرتقال مليئًا بالسكر والمواد المضافة، وفي اليوم الذي تناولوا فيه العصير الطازج، جرى تحسين الأداء بالإضافة إلى السرعة والاهتمام بالتفاصيل.

شروط تناول عصير البرتقال على الريق

وبحسب تصريحاته لـ«هن» قال الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، إن لعصير البرتقال فوائد عدة منها أنه يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي الذي يعمل على تعزيز مناعة الجسم، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي بدورها تقي الجسم من المركبات السلبية و تقاومها، لكن هناك شروط لتناول عصير البرتقال صباحاً على الريق منها التالي:

- يجب تجنب تناول عصير البرتقال على الريق في حال كان الشخص يعاني من ارتفاع حموضة المعدة، لأنه في هذه الحالة يزيد من الشعور بالألم والحرقان.

- احذر تناول عصير البرتقال بعد الأطعمة الحراقة، كما يجب عدم إضافة السكر الأبيض إليه حتى لا يزيد السعرات الحرارية ويسبب مشاكل لأصحاب السمنة.