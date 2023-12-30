خبراء الصحة يطالبون بعودة الكمامات في اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

دعا خبراء الصحة في اليونان إلى عودة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وذلك وسط ارتفاع حالات العدوى بفيروس كورونا، وسط ارتفاع أخير في حالات العدوى الفيروسية التنفسية.

وينصح خبراء الصحة باستخدام كمامات الوجه، في المناطق المكتظة ومطهرات اليدين والاختبارات، حال ظهور أعراض تنفسية، وفوق ذلك كله الحاجة إلى تطعيم ضد كوفيد19- والإنفلونزا، الذين يتعرضون لمخاطر واسعة للإصابة بمرض خطير.

وكشفت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الجمعة، أن التوصية الأقوى الصادرة عن الخبراء هي استخدام كمامات في وحدات رعاية صحية لحماية المرضى والموظفين.

وصدرت التوصيات بعد اجتماع نظمته لجنة الخبراء بوزارة الصحة، فحصت أحدث البيانات الوبائية حول كوفيد 19، وطبقا لتلك البيانات، هناك استمرار لارتفاع حالات الإصابة، بما في ذلك الفئات العمرية الشبابية وفي حالات دخول المستشفيات البسيطة، لكن بدون أي ضغط على نحو خاص على النظام الصحي.

وفي سبتمبر الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد تشهد ارتفاعا مجددا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف، الأربعاء،: "نواصل متابعة اتجاهات مقلقة لكوفيد- 19 قبل فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي".

وخلال الشهر الجاري، قال نائب وزير الصحة التشيكي، جوزيف بافلوفيتش، إن هناك في الوقت الحاضر 1000 شخص مصاب بمرض "كوفيد19-" في المستشفيات، بحسب ما أوردته إذاعة "راديو براغ" التشيكية.

وفي ألمانيا، دعا وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ الأشخاص الذين ترتفع لديهم عوامل خطر الإصابة إلى أخذ اللقاحات.