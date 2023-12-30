إقليم كردستان يمنع «الولادة القيصرية» في رأس السنة.. ما السبب؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تستطع النساء في إقليم كردستان الولادة، في يوم رأس السنة بأمر قانوني، ومخالفة ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون، بسبب انتشار ظاهرة «المواعيد المميزة» على مدار الأعوام الماضية، إذ تتظاهر النساء بالألم وتدعي ميعاد ولادتها في وقت غير مناسب، لوضع طفلها بيوم مميز.

منذ عدة سنوات كانت النساء في إقليم كردستان بشمال العراق، لا تستطع الولادة القيصرية في أي وقت، بل يجب أن يكون هناك موعدًا مخططًا، بين الطبيب والمرأة الحامل، ومخالفة ذلك يعد أمرا غير قانوني، إذ حذرت وزارة الصحة إجراء العمليات القيصرية في الأوقات، بحسب وزارة الصحة في حكومة كردستان.

منع الولادة القيصرية في أوقات معينة

ويعتبر قرار منع الولادة القيصرية في أوقات معينة، سببًا في ظهور ما يعرف بالمواعيد المميزة، إذ كانت السيدات تحصل على وجود تقرير طبي يثبت أن الوقت مناسب لإجراء العملية، وذلك بالاتفاق مع الأطباء، لولادة أطفالهن في تاريخ مميز للولادة.

وشكلت ظاهرة «المواعيد المميزة» عقبة كبيرة أمام المستشفيات، إذ ظهرت بعض النساء تتمارض في أوقات معينة، لولادة أطفالهن خلال التواريخ المميزة، وبعد الفحص يتبين أنه ليس الموعد المناسب للولادة، والأمر مجرد تظاهر، للحصول على تاريخ مميز، مثل ولادة طفل في ليلة رأس السنة، أو بأحد الأعياد القومية وغير ذلك.

ظاهرة «المواعيد المميزة» بالعراق

وتغلبت وزارة الصحة بالعراق على ظاهرة «المواعيد المميزة»، من خلال إصدار قرار رسمي، بمنع إجراء عمليات الولادة في تاريخ معين، أو اختيار للمرأة تاريخ محدد لوضع طفلها، وتم تعميم هذا القرار على المستشفيات جميعها، وتدرس العراق تشكيل لجنة قانونية، يتم على أساسها وضع العقوبات اللازمة، في حالة مخالفة القرار.

ويأتي سبب منع الولادة القيصرية في رأس السنة، لأنها من المواعيد المميزة، التي تشكل عائقًا وضغطًا كبيرًا على الأطباء.