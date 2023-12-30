أدعية لتحصين أطفالك من الشرور والسيئات.. ردديها باستمرار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الدعاء يغير القدر ويدفع البلاء، خاصة إذا كانت الدعوة من الأم لأبنائها، بأن يحصنهم الله من الشرور والسيئات، ويحفظهم في كل خطوة، حسب ما ذكرته دار الإفتاء المصريّة، عبر صفحتها الرسمية.

وذكر تحصين النفس والأبناء من الشرور والسيئات، في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، التي يمكن أن تتلوها الأم لتحصين أبنائها، فقد جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، ما لَقِيتُ مِن عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي البَارِحَةَ، قالَ: أَما لو قُلْتَ، حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ ما خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّكَ.

وفي رواية: أنه سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يقولُ: قالَ رَجُلٌ: «يا رَسولَ اللهِ، لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ... بمِثْلِ حَديثِ ابْنِ وَهْبٍ .

أدعية لتحصين النفس

«اللهمَّ عافِنهم في بدنهم، اللهمَّ عافِنهم في سمعهم، اللهمَّ عافِنهم في بصرهم، أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ».

دعاء لتحصين الأهل والمال

«اللَّهمَّ إنِّي أسألُك العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ أسألُك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنيايَ وأَهلي ومالي، اللَّهمَّ استر عورتي وعوراتهم -وقالَ عثمانُ عوراتي- وآمِن رَوعاتي وروعاتهم اللَّهمَّ احفظني واحفظهم من بينِ يدي ومن خَلفي وعن يَميني وعَن شِمالي ومن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِك أن اغتالَ من تحتي».

«بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ، باسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِن كُلِّ شيءٍ يُؤْذِيكَ، مِن شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ باسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ».