الذكاء اصطناعي يمهد الطريق لاكتشاف أمراض الرئة مبكرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - طور علماء في جامعة كامبريدج، تطبيق Breathe RM الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويمكنه التنبؤ بموعد الإصابة بأمراض الرئة قبل 10 أيام من حدوثها.

وتبعًا للعلماء، يمكن أن يكون التطبيق ثورياً للمرضى الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة مثل التليف الكيسي.

ومن المرجح أن يسمح التطبيق بمراقبة المرضى الذين يعانون من التليف الكيسي عن بعد، مما يلغي الحاجة إلى إجراء فحوصات منتظمة في العيادات، وفقًا لصحيفة إكسبرس البريطانية.

وفي ضوء ذلك، يمكن لهذه التقنية أيضاً التنبؤ بالوقت الذي من المحتمل أن يصاب فيه المرضى بعدوى كبيرة قد تؤدي إلى البقاء في المستشفى لأسابيع، وتتم تجربتها في مستشفى رويال بابوورث بدعم من مؤسسة "لايف آرك” الخيرية للأبحاث الطبية والمعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية.

كما تم تصميم تطبيق Breathe RM على شكل "قائمة مهام"، حيث يجمع البيانات التي يجب على المستخدمين إدخالها يومياً. يتم قياس وظائف الرئة من خلال جهاز محمول يسمى "مقياس التنفس" بينما يتم قياس الأكسجين في الدم باستخدام مقياس التأكسج على إصبع المريض. كلاهما متصل بالتطبيق عبر البلوتوث ويتم إدخال البيانات تلقائياً. وتقوم التكنولوجيا أيضاً بجمع البيانات من الساعات الذكية.

جدير بالذكر، أن البروفيسور أندريس فلوتو من جامعة كامبريدج هو من قام بإنشاء خوارزمية الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التطبيق.