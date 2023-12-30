سر خلطة كشري أبو طارق.. دخل قائمة أفضل 100 مطعم بالعالم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد كشري «أبو طارق» علامة مسجلة في مصر، بسبب خلطته المميزة، التي لا توجد في أي مطعم آخر، ما كان سببًا في حصوله على المركز الـ64، ضمن قائمة أفضل 100 مطعم على الصعيد العالمي، وتبحث ربات البيوت عن سر الوصفة، وتقدمها «هن» في السطور التالية.

يعد الكشري من الأطباق المصرية التقليدية، ويتكون من الأرز والمكرونة والعدس وصلصة الطماطم والحمص المسلوق، والدقة والشطة والبصل المقلي والخبر المحمص، وتوضع كل هذه المقادير في طبق واحد، مما يعطيه مذاقًا لذيذًا.

سر خلطة كشري «أبو طارق»

انتشر مقطع فيديو يظهر فيه أحد العاملين، بمحل كشري «أبو طارق»، يشرح طريقة إعداد «الكشري»، وسر خلطة الصلصة والدقة، التي تعد سبب شهرتهم وتميزهم في المجال.

خطوات إعداد صلصة كشري «أبو طارق»

تعد الصلصة من أهم أسرار «كشري أبو طارق»، لذا يجب إعدادها بالطريقة الأصلية، من خلال غسل الطماطم وتنظيفها جيدًا، ثم وضعها في الخلاط وطحنها جيدًا، وتصفيتها ووضعها على النار، حتى تصل إلى قوام سميك نوعًا ما، وتضاف إليها طشة الثوم.

توضع المقلاة على النار، مع القليل من الزيت والانتظار حتى يسخن، ثم يضاف إليه الثوم المفروم، والاستمرار في التقليب حتى يأخذ اللون الذهبي، ويضاف إلى الطماطم «المسبكة»، ووضع خلطة التوابل المكونة من كمون وكزبرة جافة وجوزة الطيب وورق لوري مطحون، وترك الصلصة على النار مدة 10 دقائق، وبذلك تصبح جاهزة.

طريقة إعداد دقة كشري «أبو طارق»

أما عن دقة الكشري فهي عبارة عن خلطة، من الثوم المفروم والكزبرة الجافة والكمون، وكمية من الخل الأبيض والمياه، والتقليب جيدًا.