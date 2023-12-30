كيف تميز بين أعراض الإنفلونزا وأمراض القلب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - في فصل الشتاء، تزداد حالات الإصابة بالإنفلونزا، مما قد يؤدي إلى حدوث بعض الالتباس في تشخيص الأعراض. فبعض أعراض الإنفلونزا يمكن أن تشبه أعراض أمراض القلب، مما قد يؤدي إلى تأخير العلاج أو التشخيص الخاطئ.

في هذه التقرير، نرصد 4 أعراض لأمراض القلب يمكن الخلط بينها وبين الإنفلونزا، وفقًا لصحيفة إكسبرس البريطانية.

التعب

تعتمد مؤسسة القلب البريطانية "التعب الشديد" كعلامة على قصور القلب والحالات الأخرى المرتبطة بالقلب، ووفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد، فإن التعب المستمر يمكن أن يشير في بعض الأحيان إلى فشل القلب أو مرض الشريان التاجي.

الغثيان

وفقاً لمايو كلينيك الأمريكية، يمكن أن يكون الغثيان علامة على مرض الشريان التاجي، والذي يكون أكثر شيوعاً عند النساء منه عند الرجال.

الحمى

وغالباً ما تكون الحمى علامة واضحة على الإصابة بالإنفلونزا، لكن شركة "بن ميدسين" الطبية تدرج الحمى كعلامة تحذير مبكرة لفشل القلب.

التعرق

كما أن التعرق يمكن أن يكون أمراً طبيعياً، إلا أنه يمكن أن يشير أيضاً إلى أمراض القلب، وبحسب مؤسسة القلب البريطانية فإن الشعور بالحرارة والرطوبة مع آلام في الصدر هو علامة تدل حالة قلب طارئة تستوجب الإسعاف الفوري.