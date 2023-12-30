احذر..4 أعراض تشير إلى إصابتك بسرطان المريء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

سرطان المريء هو سرطان ينشأ في بطانة المريء، وهو الأنبوب الذي ينقل الطعام من الحلق إلى المعدة، وفقًا لما قال الدكتور سعيد شلبي.

وأضاف أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث لمصراوي، بأنه يمكن أن يسبب سرطان المريء مجموعة متنوعة من الأعراض، والتي قد تختلف اعتمادًا على موقع الورم وحجمه.

فيما يلي أربعة أعراض تشير إلى إصابتك بسرطان المريء:

صعوبة البلع

تعد صعوبة البلع من أكثر أعراض سرطان المريء شيوعًا وقد يجد الأشخاص المصابون بسرطان المريء صعوبة في ابتلاع الأطعمة الصلبة أو السائلة، أو قد يشعرون بألم أو انسداد عند البلع.

فقدان الوزن

يعد فقدان الوزن غير المبرر من الأعراض الشائعة الأخرى لسرطان المريء وقد يفقد الأشخاص المصابون بسرطان المريء شهيتهم، أو قد يجدون صعوبة في تناول الطعام بسبب صعوبة البلع.

ألم في الصدر أو الظهر

قد يعاني الأشخاص المصابون بسرطان المريء من ألم في الصدر أو الظهر، خاصةً بعد تناول الطعام ويكون هذا الألم ناتجًا عن الضغط الذي يمارسه الورم على الأعصاب أو الأوعية الدموية في المنطقة.

تغيرات في الصوت

قد يعاني الأشخاص المصابون بسرطان المريء من تغييرات في الصوت، مثل خشونة الصوت أو عدم القدرة على رفع الصوت ويكون هذا التغيير ناتجًا عن الضغط الذي يمارسه الورم على الأحبال الصوتية.

فيما يلي بعض عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء:

التدخين

التعرض لعوامل بيئية معينة، مثل المواد الكيميائية الصناعية أو المبيدات الحشرية

الإصابة بمتلازمة براثن

الإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

نصائح طبية

الإقلاع عن التدخين

تناول نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

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