5 خطوات لتخزين الفراولة.. «هتفضل طازة طول السنة» 

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفراولة من الفواكة المحببة لكثير من الناس إذ تتميز باحتوائها على فوائد عديدة، لغناها بالألياف والكربوهيدرات وبعض أنواع البروتينات، بالإضافة لتواجد الكثير من الفيتامينات الأساسية للجسم بها مثل فيتامين سي، وتحتل شعبية كبيرة من بين الفواكة حول العالم، ومع اقتراب موسم الفراولة، تبحث السيدات عن طريقة حفظ آمنة ومضمونة، لتخزين الفراولة لأطول فترة ممكنة.

- طريقة الحفاظ على الفراولة

إليكِ 5 خطوات لتخزين الفراولة طازجة لأطول فترة ممكنة، وفقًا للشيف الشربيني.

اختيار حبات الفراولة بعناية

أولًا عليك شراء فراولة سليمة، غير ملوثة، ولا تحتوي على العيوب، وابتعدي عن اختيار حبات الفراولة الطرية، فأفضل اختيار هو الفراولة الصحية الجامدة، لكي نتمكن من تخزينها، وعند إحضارها للمنزل قومي بفرزها للتأكد من عدم ىتواجد أي حبة سيئة، أو غير صالحة للتخزين.

غسل الفراولة بشكل جيد

يُفضل غسل الفراولة بالمياة الجارية، حتى نتأكد من خلاء حبات الفراولة من أي شوائب، أو رواسب زراعية، ولضمان خلوها من أي ملوثات، ومن ثم نزع القشرة الخضراء بعد غسلها، والإقبال على غسلها مرة أُخرى بعد نزع القشرة الخضرا، وذلك لضمان صلاحيتها للتخزين.

تجفيف حبات الفراولة

خلال هذة المرحلة يتم توزيع حبات الفراولة على قطعة قماش قطنية؛ لكي تجف، وتترك الفراولة في الهواء الطلق لمدة تبلغ ثلاثون دقيقة، أو حتى تمام جفافها، وتعد هذه الخطوة من أهم الخطوات، حيث يعتمد عليها نسبة كبيرة من نجاح عملية التخزين أو عدمه.

فرز الفراولة وتحضيرها للتخزين

تمثل هذه الخطوة ما قبل الأخيرة من طريقة حفظ وتخزين الفاكهة، وهنا يتم فرز حبات الفاكهة، بعد ما سبق من مراحل، واستبعاد الحبات التي تأثرت بالمراحل السابقة، واختيار أفضلها للتخزين، ونقسمها حسب ما نحتاجه بالمرة الواحدة، حتى لا نُعيد تجميدها مرة أخرى وتجنب إهدار الكميات.

تخزين الفراولة بالفريزر

في هذة المرحلة يتم إحضار أكياس التخزين الصالحة لحفظ الأطعمة، ووضع حبات الفراولة بها، والتأكد من تفريغ الهواء من داخل الأكياس حتى لا يتسبب في تلفها.

وأخيرًا يتم وضعها في الفريزر.

وبهذه الطريقة تحتفظ الفراولة بصحتها لفترة تمتد لأكثر من ستة أشهر، ضامنين بها صحة حبات الفراولة وصلاحيتها للأكل والاستعمال.