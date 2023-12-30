هذا ما يحدث لجسمك عند تناول 3 حبات من البلح يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعد البلح من الفواكه المميزة الصحية التي يعشقها الكثير من الأشخاص، لاحتوائه على عناصر غذائية، توفر فوائد متعددة لصحة الجسم.

لذا في هذا الصدد، سوف نتعرف ما يحدث عند تناول 3 حبات من البلح يوميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Healthline.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يعتبر البلح مصدراً للألياف التي تساعد الجهاز الهضمي على العمل بكفاءة، ويحسن من حركة الأمعاء، كما يقلل من المشكلات الهضمية المزعجة، ومن أبرزها الإصابة بالإمساك.

تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون

يوفر البلح فوائد مذهلة لصحة الجهاز الهضمي، والأمعاء، حيث يقلل من خطر وصول البكتيريا الضارة في الأمعاء والقولون، لذا تناول التمر يعزز من البكتيريا الجيدة التي تحارب نمو الخلايا السرطانية في القولون، بالإضافة لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالسرطانات.

توفير الطاقة للجسم

يعد البلح غنياً بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ومنها المغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة، والسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز، التي توفر دعماً متواصلاً إلى الجسم وتعطيه الطاقة التي يحتاجها.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

تساعد 3 ثمرات من البلح على تقليل نسبة الدهون الثلاثية التي تزيد من مستويات الكوليسترول الضار، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنها غنية بالبوتاسيوم التي تخفض مستويات ضغط الدم المرتفع وتقي من الأمراض المزمنة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية، بالإضافة إلى دوره في تقليل الشعور بالإجهاد التأكسدي الذي يقي من عوامل الخطر التي ترتبط بأمراض القلب، مثل تصلب الشرايين.

تقوية صحة العظام

يعمل البلح على تعزيز صحة العظام، نظرًا لاحتوائه على معدن البورون، والفوسفور والكالسيوم الذي يحارب أمراض العظام ويساعد على تقوية العظام، والوقاية من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

اقرأ أيضا:

8 علامات تشير أنك مصاب بالسكري وأنت لا تدري

ظن أنه مصاب بالإنفلونزا فانتهى به الأمر بسرطان مميت- احذر الأعراض

القبض على شاحنات برتقال وبطاطا وسجن مالكيها 34 عاماً لهذا السبب

"مُعجزة".. سيدة تعود للحياة بعد 40 دقيقة من الموت.. وهذا ما شعرت به

"حظهم قليل".. 5 أبراج تواجه خسائر وأزمات مالية الفترة القادمة