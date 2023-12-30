علامة تظهر في قدميك تكشف الإصابة بأمراض القلب- توجه للطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أمراض القلب هي مجموعة من الحالات التي تؤثر على القلب، وهي أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في العالم.

وهناك بعض العلامات التحذيرية التي قد لا تكون معروفة للكثيرين، بما في ذلك علامة واحدة تظهر في قدميك.

وفقًا لصحيفة "Daily record" البريطانية، الأظافر بطيئة النمو علامة على مرض قلبي خطير، يسمى بـ "مرض الشرايين المحيطية PAD "، ويحدث عندما يؤدي تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين إلى تضييق تدفق الدم إلى الساقين.

وفقًا لهيئة الخدمات البريطانية، فإن العلامة الشائعة لـ" PAD"، هي أظافر أصابع القدم الهشة وبطيئة النمو".

وتابعت: "يمكن أن تظهر الأعراض ببطء، ويستمر الشعور بتشنجات الساقين لبضع دقائق فقط في كل مرة، فضلا عن، تساقط الشعر غير المبرر على الساقين والقدمين أيضا علامة على وجود خطأ ما".

وقال أخصائي أمراض القلب البريطاني باتريك كوغلين: "هناك عدة عوامل تُزيد خطر الإصابة بمرض الشريان المحيطي والسكتة الدماغية، بما في ذلك التدخين والسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم".

إذا كان شخص ما مصابا بمرض الشريان المحيطي ، فمن المحتمل أن يصاب بنوبة قلبية.

وقال كافلين: "إذا كنت تعاني العرج المتقطع أو الألم عند المشي، فإن خطر الإصابة بنوبة قلبية أعلى بـ 3-5 مرات من المعتاد".

- كيفية خطر الإصابة بمرض الشريان المحيطي؟

1. الإقلاع عن التدخين.

2. علاج ارتفاع ضغط الدم والسكري.

3. اتباع نظام غذائي صحي.

4. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

5. الحفاظ على وزن صحي للجسم.

6. تناول الفواكه والخضروات.

7. الحد من تناول الكحول.

لذا، إذا لاحظت أي من هذه الأعراض، عليك الذهاب للطبيب المختص فورًا.

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