9 أعراض تظهر عند الاستيقاظ تكشف ارتفاع مستويات السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع نسبة السكر في الدم، هو حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى تلف الأعضاء، مثل: القلب والكلى والعينين.

ويحدث ارتفاع نسبة السكر في الدم عندما يحتوي جسمك على الكثير من السكر في الدم.

وتختلف أعراضه التحذيرية من شخص لآخر، ولكن تشمل بعض العلامات التي تظهر عند الاستيقاظ صباحا، نستعرضها لكم وفقًا لموقعى "mayoclnic"، و "Hindustan Times".

- أعراض تظهر في الصباح:

كثرة التبول.

جفاف الفم.

الحكة.

التعب.

الضعف.

الجوع الزائد.

العطش الزائد.

عدم شفاء الجروح.

الحكة في الأعضاء التناسلية.

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، فمن الضروري الذهاب للطبيب المختص، يساعد الكشف المبكر على تجنب المضاعفات

وهناك علامات أخرى:

فقدان الوزن غير المبرر.

وخز اليدين أو القدمين.

عدم وضوح الرؤية.

الإرهاق.

الضعف.

جفاف الجلد.

بطء التئام الجروح.

التبول كثيرًا خاصة في الليل.

تساقط الشعر.

الغثيان.

آلام المعدة.

- الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة:

1. التاريخ العائلي للمرض:

إذا كان أحد أفراد عائلتك مصابًا بمرض السكري، فأنت أكثر عرضة للإصابة به.

2. الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا:

تزداد احتمالية الإصابة بمرض السكري مع تقدم العمر.

3. المصابون بالسمنة:

الوزن الزائد أو السمنة هي عامل خطر رئيسي للإصابة بمرض السكري أكثر من غيرهم.

4. الذين لا يمارسون الرياضة:

ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على التحكم في الوزن ومستويات السكر في الدم.

5. الذين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي:

الأشخاص المصابون بمرض الكبد الدهني غير الكحولي أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري.

- طرق الوقاية:

1. الحفاظ على وزن صحي.

2. ممارسة الرياضة بانتظام.

3. تناول نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات.

4. الإقلاع عن التدخين.

5. تناول الفواكه الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة، مثل: التفاح والتوت والموز.

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