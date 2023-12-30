5 فوائد للسبانخ أهمها الحماية من الأنيميا.. لكن احذرها في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

السبانخ من الخضروات الورقية الداكنة الأكثر صحة لجسم الإنسان، والتي يمكنك أن تتناولها للاستفادة من فوائدها الصحية الكثيرة، بما في ذلك احتوائها على مضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض.

وعند تناول طبق من السبانخ من حين لآخر يستفاد جسمك بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات، بما في ذلك فيتامين أ، وسي، والحديد، والمغنسيوم، والكالسيوم.

ووفقًا لما جاء في موقع "ويب ميد" الطبي، فإن فوائد السبانخ تتمثل فيما يلي:

1- انخفاض ضغط الدم

السبانخ غنية بالعديد من المعادن التي يحتاجها الجسم بما في ذلك البوتاسيوم، وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.

2- حماية العيون

تعتبر السبانخ مصدرًا ممتازًا للوتين، وهو أحد مضادات الأكسدة المعروفة بقدرتها على الحماية من أمراض العين المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

3- الحماية من هشاشة العظام

السبانخ تحتوي على فيتامين K الضروري لصحة العظام ونموها، وتناول كوب واحد فقط من السبانخ يمنحك الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ك.

4- الحفاظ على البشرة صحية

السبانخ غنية بالعديد من الفيتامينات من بينها فيتامين أ ويستخدمه جسمك لنمو الأنسجة، بما في ذلك أكبر عضو في الجسم وهو الجلد، ولا يدعم فيتامين أ الجهاز المناعي للبشرة فقط، بل يساعد أيضًا على بقاء الجلد رطبا ويقلل من ظهور التجاعيد.

5- الحماية من الأنيميا

تعتبر السبانخ مصدرًا ممتازًا للحديد، مما يساعد الجسم على إنتاج الهيموجلوبين، ما يؤدي إلى نقل الأكسجين من رئتيك إلى باقي أجزاء الجسم. ولهذا السبب فإن أحد الأعراض الرئيسية لنقص الحديد هو التعب الشديد.

أضرار السبانخ

السبانخ مليئة بالألياف، وتناول الكثير من الألياف يمكن أن يسبب الغازات والتشنجات وآلام البطن، كما أنه تم تصنيفها ضمن قائمة الأطعمة التي تحتوي على بقايا المبيدات الحشرية، ويمكن أن تكون السبانخ ملوثة بجراثيم مثل "E. coli" التي يمكن أن تسبب أمراضًا تنتقل عن طريق الغذاء.

وتتمثل أعراض الأمراض المنقولة بالغذاء:

- تقلصات شديدة في المعدة.

- الإسهال.

- القيء.

وفي حين أن الأمراض المنقولة بالغذاء يمكن أن تكون خطرة على أي شخص، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ومن هم أقل من 5 سنوات هم أكثر عرضة للإصابة، لذا يجب الحذر واختيار الخضار الناضج، والتأكد من سلامته عند الشراء، وغسله جيدًا بالماء.

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