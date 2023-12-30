أول وآخر دولة تستقبل العام الجديد 2024.. تعرف عليهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع اقتراب يوم 31 ديسمبر، غدا الأحد، يستعد العالم لاستقبال العام الجديد 2024 والاحتفال بوصوله.

ومع فروق التوقيت، تصل السنة الجديدة 2024 تصل في أوقات متباينة في مختلف بلدان العالم.

ويتساءل الكثيرون عن البلد الأول الذي سيبدأ العد التنازلي لدخول العام الجديد 2024، وأي الدول ستكون آخر من يستقبله.

وبحسب موقع ناشيونال جيوغرافيك، ستكون أول دولة تحتفل بالعام 2024 هي كيريباتي، وتحديدا في جزيرة ساموا كيريتيامتي، الواقعة جنوب المحيط الهادئ في أستراليا.

وتعتبر ساموا كيريتيامتي أكبر جزيرة في الدولة، حيث يقطنها نحو 6 آلاف شخص.

أما آخر دولة ستحتفل بالعام الجديد، فهي جزيرة ساموا الأمريكية.

وجزيرة ساموا الأمريكية تقع في جنوب المحيط الهادئ، وتتكون من خمس جزر رئيسية وجزيرتين مرجانيتين.

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