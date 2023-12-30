سبب وفاة أول سيدة وثقت تبرعها بأعضائها في الشهر العقاري.. عانت قبل رحيلها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت منذ أيام دينا رضا أول مصرية تحرر توكيلًا رسميًا للتبرع بأعضائها بعد وفاتها، وذلك عن يناهز 57 عامًا بعد صراع مع المرض.

وتسبب خبر وفاة المرأة في حالة حزن كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عرفوها خلال الفترة الماضية، عقب ظهورها مرارًا وتكرارًا تدعو للتبرع بالأعضاء لإنقاذ المرضى.

وعلى الفور تصدرت أول مصرية توثق توكيلًا رسميًا للتبرع بأعضائها بعد وفاتها، محركات البحث وتساءل العديد من رواد «السوشيال ميديا» عن سبب وفاتها.

سبب وفاة أول سيدة توثق تبرعها بأعضائها في الشهر العقاري

وكشفت دينا رضا، عن معاناتها مع مرض السرطان الخبيث، الذي أصابها في مارس الماضي، خلال آخر حوار لها مع «الوطن»، موضحة أنها أُصيب بسرطان في الرئتين والغدد الليمفاوية، والعظام والعمود الفقري، بالمرحلة الرابعة.

وأشارت إلى أنها لم تخضع للعلاج بسسب تقدم عمرها وصعوبة حالتها.

وأكد يوسف راضي، أول مٌوثق للتبرع بالأعضاء بالشهر العقاري، وصديق الراحلة، لـ«هُن» أنها عانت قبل وفاتها من المرض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

من هي دينا رضا؟

ودينا رضا هي أول مصرية تٌوثق توكيلًا رسميًا للتبرع بأعضائها بعد وفاتها، في عام 2018، إذ رأت إنه لا جدوى من أعضائها بعد الموت، لافتة إلى أنها اتخذت هذا القرار بعد تشاورها مع رجال الدين، وإجازة الأمر قانونيًا.