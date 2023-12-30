لو معاك 20 ألف جنيه تشتري سبيكة ولا جرامات ذهب؟.. خبير يجيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتطلع العديد من الناس عند شراء الذهب لمعرفة الأفضل في الشراء، وأي نوع يمكن الاعتماد عليه كاستثمار مضمون، هل السبائك أم الجرامات خاصة في هذه الفترة، التي يرتبط فيها الذهب بالأحداث العالمية، وفي هذا الصدد يجيب مستشار شعبة الذهب، نادي نجيب، خلال تصريحات لـ«هن»، عن السؤال الشائع «لو معاك 20 ألف جنيه إيه أفضل في الاستثمار سبيكة ولا جرامات؟» وأفضل الجرامات التي يمكن شراؤها من حيث السبائك؟.

لو معاك 20 ألف جنيه تشتري سبيكة ولا جرامات؟

يقول مستشار شعبة الذهب، نادي نجيب، إن أفضل استثمار في الفترة الحالية لمن يمتلكون مبلغ 20 ألف جنيه، يمكن شراء سبيكة ذهبية تبدأ من 5 جرامات عيار 24: «ممكن يشتروا سبيكة تبدا من 5 جرامات بـ20 ألف جنيه عيار 24، لأنه نقي أفضل أنواع الدهب، غير كده قيمته بتعلى مع الوقت، وكل ما زادت الجرامات زادت فرصة الربح».

واقترح «نجيب» على من يملكون مبلغا أكبر من 20 ألف جنيه، يمكن شراء جنيه ذهبي: «ولو اللي عايز يستثمر في الذهب معاه فلوس أكتر يقدر تشتري جنيه دهب».

أسعار سبائك الذهب اليوم

ويبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 3672 جنيها بدون مصنعية.

أما سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 9180 جنيها.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 18360 جنيها.

أما سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 36720 جنيها.

أفضل وقت لبيع الذهب

وفي وقت سابق كان «نجيب» قد أجاب على السؤال المحير للسيدات حول الوقت المناسب لبيع الذهب، لمن اشترين ويردن بيعه للحصول على ربح مضمون: «اللي اشترى دلوقتي علشان يحصل على مكسب مضمون من الدهب، ممكن يبيع بعد شهر أو شهر ونص».