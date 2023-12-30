رسالة من «إيلا» مسلمة تتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ليحيى السنوار.. ماذا قالت؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجَّهت إيلا واوية، المعروفة باسم كابتن إيلا، وهي رائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومتحدثة باسمه، رسالة إلى يحيى السنوار، قائد إحدى الفصائل الفلسطينية، وذلك بمناسبة اقتراب أعياد الميلاد المجيدة.

فمع المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، التي أطفت أنوار بيت لحم، وحرمت أهالي فلسطين من الاحتفال، خرجت «إيلا» المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مقطع فيديو يستفز المتابعين، وهي تهنئ المسيحيين والعالم بأعياد الميلاد، وتدعوهم للوقوف ضد عمليات المقاومة، قائلة عبر مقطع فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «بمناسبة عيد الميلاد المجيد أرسل للجميع تهنئة بميلاد سعيد وللمسيحيين أنتم شركاء بناء الوطن، وخاصة جنود إسرائيل من المسيحيين الذين يدافعون عنها».

رسالة «إيلا» إلى يحيى السنوار

ووجَّهت «إيلا» المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسالة ليحيى السنوار، قائد إحدى الفصائل الفلسطينية، قائلة: «بالنسبة للبلدان الأخرى بجانبنا، فأي عيد سيأتي، طالما يحيى السنوار ما اهتم سوى الإرهاب والقتل والدمار، ولكن العيد القادم سيكون بالقضاء على إرهابه ضدنا وسيكون عيدا سعيدا».

وإيلا واوية هي رائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمتحدثة باسمه، وتعرف نفسها خلال فيديو نشره أفيخاي أدرعي في وقت سابق بأنها «مواطنة إسرائيلية عربية مسلمة».