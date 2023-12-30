اذهب للطبيب فورا.. احذر علامة في الرقبة تنذرك بمرض خفي في القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

القلب هو العضو الحيوي المسؤول عن ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم، عندما يصاب القلب بمرض، يؤدي ذلك إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية الخطيرة، مثل: النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وهناك بعض الأعراض التحذيرية التي تشير إلى الإصابة بأمراض القلب، مثل: ألم الصدر أو ضيق التنفس، ومع ذلك، هناك علامة صامتة تظهر على الرقبة تنذرك بالإصابة بمرض خفي في القلب، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وحذر الطبيب البريطاني جو من علامة بمثابة "جرس إنذار" تظهر في الرقبة تدل على إلى أنك بحاجة إلى استبدال الصمام الأبهري.

قال الدكتور جو: "إذا رأيت هذه العلامة في رقبتك، فهذه علامة على مرض خطير".

وتابع: "إحدى هذه العلامات هي شعور بنبض قوي في رقبتك، يُعرف هذا بعلامة كوريجان، وهو علامة على حالة تسمى قلس الأبهر".

وأضاف: "يحدث هذا لأن الدم المتدفق للخلف من الشريان الأبهر يضغط على الوريد الكبير الذي يمر عبر الرقبة".

وأوضح: "تشير حالة قلس الأبهر إلى نوع من أمراض صمامات القلب، في هذه الحالة، لا ينغلق الصمام الأبهري الموجود بين البطين الأيسر والشريان الأبهر بإحكام، ما يسمح بتدفق الدم للخلف إلى البطين، بالإضافة إلى، زيادة خطر الإصابة بفشل القلب والسكتة الدماغية".

واستكمل: "إذا لم يُعَالَج قلس الأبهر الشديد، فقد تتفاقم الأعراض، وفي هذه الحالة، تحتاج إلى إجراء عملية جراحية لاستبدال الصمام الأبهري".

بالإضافة إلى علامة كوريجان، وهي نبض قوي في رقبتك، تعاني أيضًا من العلامات التالية:

ضيق في التنفس أثناء ممارسة الرياضة أو عند الاستلقاء.

التعب والضعف، وخاصة عندما تكون أكثر نشاطا من المعتاد.

اضطراب نبضات القلب.

الدوخة أو الإغماء.

ألم أو انزعاج أو ضيق في الصدر، والذي يزداد سوءًا أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

تسارع ضربات القلب السريعة.

تورم الكاحلين والقدمين.

لذا، توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بالذهاب إلى الطبيب المختص فورًا، إذا كنت تعاني أعراض قلس الأبهر الشديد.

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