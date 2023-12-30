احترس.. النهجان خلال ارتداء الشراب أو الحذاء ينذرك بهذا المرض الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يشعر الكثير من الأشخاص بالنهجان بعد بذل مجهود بدني شاق، لكن حدوثه أثناء ارتداء الشراب أو الحذاء يكون عادة علامة تحذيرية على الإصابة بمرض خطير.

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق،: "هل تشعر بالنهجان وضيق في التنفس إذا انحنيت لإرتداء الشراب أو الحذاء".

وأضاف في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "إذا كانت الإجابة نعم، يجب عليك إجراء فحص شامل للإطمئنان على القلب ووظيفة البطين الأيسر، لأن هذا العرض يمكن أن يكون من العلامات الأولية لـ هبوط القلب.

أعراض هبوط القلب:

ضيق التنفس عند ممارسة الأنشطة أو الاستلقاء، وفقا لموقع "mayoclinic".

الإرهاق والتعب.

تورُّم الساقين والكاحلين والقدمين.

سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.

ضعف القدرة على ممارسة التمارين الرياضية.

الأزيز.

سعال لا يزول أو مصحوب بمخاط أبيض أو وردي اللون مختلط بنقاط من الدم.

انتفاخ البطن.

زيادة الوزن بسرعة كبيرة بسبب احتباس السوائل.

الغثيان وفقدان الشهية.

صعوبة التركيز أو قلة الانتباه.

ألم في الصدر إذا كان فشل القلب ناتجًا عن نوبة قلبية.

متى يجب استشارة الطبيب؟

توجه لزيارة طبيبك إذا أصيبت بهذه الأعراض:

الإغماء أو الضعف الشديد.

سرعة نبضات القلب أو عدم انتظامها، مع ضيق النفس أو ألم في الصدر أو إغماء.

ضيق التنفس المفاجئ والحاد، والسعال المصحوب بمخاط رغوي بلون أبيض أو وردي.

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