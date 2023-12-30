"خناقة" على المهر تنهي حياة امرأة.. لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

توفيت امرأة ،تبلغ من العمر 24 عامًا، وتدعى أكانشا، متأثرة بجروحها بعد أن أضرم أهل زوجها النار فيها بسبب المهر في منطقة باراداري في باريلي بولاية أوتار براديش الهندية.

وقال ضابط في الشرطة إنه تم القبض على زوج المرأة، أشوك، في هذا الشأن، حيث زعم والدها، دينيش كومار، في شكواه إلى الشرطة، أن حماة ابنته، شانتي، وصهرها براديب، وأختها جيتا، أضرموا النار بالفتاة، بحسب ndtv.

وزعم دينيش كومار، الذي يعمل في مستشفى للأمراض العقلية، أن أهل الزوج فروا بعد إدخال أكانشا إلى مستشفى خاص، حيث توفيت أثناء العلاج.

وكانت أكانشا قد تزوجت من أشوك، أحد سكان دورجا ناجار، في نوفمبر 2019، فيما كشف كومار، بحسب الشرطة، أن أشوك وعائلته اعتادوا مضايقة أكانشا بسبب المهر، وكانوا يضربونها كل يوم.

وعلى إثر ذلك، احتجزت الشرطة أربعة أشخاص، من بينهم الزوج، وهو كاتب في إدارة ضريبة المبيعات، بتهمة القتل بسبب المهر.

وزعم كومار في شكواه أيضًا أن زوج ابنته كان يهدده قائلاً إنه لا يمكن المساس به، لأن شقيقه يعمل شرطيًا.

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