عملية احتيال غريبة.. لن تتوقع ما حدث مع طالب ورد فعل الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ألقت شرطة مومباي القبض على اثنين من المحتالين عبر الإنترنت من ولاية غوجارات الذين زُعم أنهم خدعوا الناس من خلال تقديم وظائف أو "مهام" سهلة عبر الإنترنت.

وبحسب ndtv، فإن الحسابات المصرفية التي استخدمها المتهمون أظهرت معاملات مالية ضخمة بقيمة 60 كرور روبية في ثلاثة أشهر، وقد قامت الشرطة بتجميد 1.1 كرور روبية في هذه الحسابات.

وبدأ التحقيق بعد أن قدم طالب يبلغ من العمر 19 عامًا يقيم في نزل معهد فيرماتا جيجاباي التكنولوجي ،هنا، شكوى تفيد بأنه تعرض للخداع من قبل محتالين مجهولين.

وتواصل المتهمان معه عبر تطبيق واتساب، وعرضا عليه العمل عبر الإنترنت "بدوام جزئي" أو "مهام" مقابل مبلغ جيد من المال، فيما تمت إضافته بعد ذلك إلى قناة تيليجرام.

وفي وقت لاحق، طلب منه المحتالان إيداع الأموال في حسابات مختلفة، ووعدوه بعوائد أفضل.

وقال الطالب للشرطة إنه خسر 2.45 ألف روبية هندية بهذه الطريقة قبل أن يدرك أنها كانت عملية احتيال.

وقامت شرطة ماتونجا في المدينة بتعقب الجناة من الحسابات المصرفية التي تم إيداع الأموال فيها واعتقلت روبيش ثكار (33 عامًا) وبانكاج بهاي أود (34 عامًا) من جانديناجار في ولاية جوجارات.

واستعادت الشرطة أيضًا 33 بطاقة خصم / ائتمان و 32 دفتر شيكات من بنوك مختلفة وستة هواتف محمولة و 28 بطاقة SIM من المتهمين الذين تم حجزهم بموجب المادة 420 من قانون العقوبات الهندي (الغش) والأقسام ذات الصلة من قانون تكنولوجيا المعلومات، فيما زالت التحقيقات جارية.

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