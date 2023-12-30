«هيفضل فريش».. طريقة تخزين الموز من غير ما يسود في خطوتين

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تهتم الكثيرات بمعرفة طريقة تخزين الموز بدون أن يتغير شكله، أو تكسوه العلامات السوداء ويتلف، وذلك لأن الموز من الفواكه المهمة التي تحتاجها ربات البيوت في تحضير الكيك، والحلويات المختلفة، وبطرق بسيطة يمكن الحفاظ عليه طازجًا بدون تلف لأطول فترة ممكنه، قدمها موقع «realsimple» البريطاني.

طريقة تخزين الموز

بعد شراء الموز طازجًا، يمكن الحفاظ عليه على سطح الطاولة لمدة تتراوح من يومين إلى 6 أيام، ولن يتعرض للتلف، أما إذا كان لديك موز دائمًا، فمن المفيد شراء حامل به خطاف وتعليق الموز في شيء مرتفع، إذ يؤدي تعليق الثمار إلى القضاء على تلفها وأن تصبح رطبة، ولأن ذلك يحدث عندما يتم وضع الموز فوق بعضه البعض، يجب أيضًا أن تهدف إلى إبقاء الثمار بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة، لأن حرارة الشمس يمكن أن تسبب نضجها بسرعة.

الخطوة الثانية.. التبريد يطيل عمر الموز

وكما هو الحال مع العديد من الفواكه، يمكن للتبريد والتجميد أن يطيل عمر الموز، وهذه هي الخطوة الثانية لتخزين الموز، ومع ذلك، إذا خرجت الأمور عن نطاق السيطرة ورجعت إلى المنزل لتجد الموز قد تحول للون الأسود على سطح الطاولة، فهناك دائمًا إجابة واحدة هي إعداد خبز الموز أو شرائح الموز.

يتغير لون شرائح الموز بسرعة، لذا من الأفضل تجنب تقطيعها حتى تصبح جاهزة للأكل، وإذا قمت بتقطيعها وتريد الحفاظ على لونها قم برشها بقليل من عصير الليمون، فإن ذلك يخفض مستويات الرقم الهيدروجيني وسيحافظ على اللون البني، وباتباع خدعة الليمون، ضعها في الثلاجة، إما ملفوفة في غلاف بلاستيكي أو في حاوية أو كيس محكم لتخزين الطعام، وعند تخزين شرائح الموز بهذه الطريقة، يمكن أن تظل طازجة لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام.

تخزين الموز في الثلاجة

يمكنك بالتأكيد تخزين الموز في الثلاجة لأن المناخ البارد والجاف يبطئ عملية النضج، وإذا وضعت موزًا أخضر غير ناضج في الثلاجة، فمن المرجح أن يبقى على هذا النحو اطول فترة ممكنة.