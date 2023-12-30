رسالة مهمة من «الصحة» بشأن تطعيم المكورات الرئوية.. مضاعفات المرض خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحرص وزارة الصحة والسكان على نشر التطعيمات المهمة، وآخرها تطعيم المكورات الرئوية الذي يعتبر ضروريًا لـ3 فئات أهمها الأطفال، ولأن هذا المرض عندما يصيب الإنسان يمكن أن يؤثر عليه بمضاعفات خطيرة، تسبب الموت أحيانًا بسبب فشل التنفس، نصح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، ورئيس هيئة المصل واللقاح سابقًا خلال حديثه لـ«هن» بضرورة التوجه والحصول على المصل الخاص بالمكورات الرئوية إذا كانوا ضمن 3 فئات يشكل عليهم المرض خطرًا.

ضرورة تطعيم المكورات الرئوية

وعبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصحت وزارة الصحة والسكان 3 فئات للتوجه والحصول على تطعيم المكورات الرئوية وهم الأطفال، كبار السن فوق 65 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك حتى يقيهم من الالتهاب الرئوي والتهاب الأذن الوسطى والالتهاب السحائي.

وخلال حديثه لـ«هن» قال الدكتور أمجد الحداد: «التطعيم دا مهم جدًا وبرا بقى إجباري للرضع، ودوره أنه بيحمي الأطفال وكبار السن، خاصة المدخنين من مرض الالتهاب الرئوي، وفي حالة الإصابة بالمرض ده بيتحول لمضاعفات خطيرة وبتزيد خطورتها على فئتين هما مرضى التليف الرئوي وضعاف المناعة اللي ممكن يسبب لهم مرض الالتهاب الرئوي نقص في الأكسجين وفشل تنفسي، وفي كل الحالات بتسبب مضاعفاته خطر على الصحة».

اعراض عدوى المكورات الرئوية

وعن أهم أعراض عدوى المكورات الرئوية، قال «الحداد» إنها تكون كالتالي:

-ارتفاع في حرارة الجسم.

-صعوبة في التنفس.

-كحة شديدة.

وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، تحدث عدوى المكوّرات الرئوية بسبب بكتيريا تسمى العقدية الرئوية، تتسبب في الإصابة بالالتهاب الرئوي، والتهاب السحايا، والتهاب الجيوب، والتهاب الأذن الوسطى.

ويشكل مرض المكورات الرئوية خطرًا في هذه الحالات:

-الأمراض المزمنة.

-المُصابون باضطراب يُلحق الضرر بالجهاز المناعي.

-غياب وظيفة الطحال.

-الإقامة طويلة الأمد في دور الرعاية.

-التدخين.