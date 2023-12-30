هذا ما يحدث لجسمك عند البقاء مستيقظا في غرفة مظلمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يقضي معظم الناس معظم وقتهم في أماكن مضاءة بالأنوار، سواء في العمل أو المنزل أو الأماكن العامة، ومع ذلك، فإن الجلوس في الظلام له العديد من الفوائد الصحية التي نذكرها لكم وفقًا لما أوضح موقع "The health".

- تحسين جودة النوم:

يساعد الظلام على تنظيم إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون ينظم دورة النوم والاستيقاظ، عندما نتعرض للضوء، فإن أجسامنا تتوقف عن إنتاج الميلاتونين، ما يجعلنا نشعر باليقظة، لذلك، فإن الجلوس في الظلام قبل النوم يساهم في تعزيز النوم العميق والحصول على قسط كافٍ من الراحة.

- الشفاء بشكل أسرع:

كما يعمل أيضًا على تسريع عملية الشفاء في حالة خضوعك لعملية جراحية أو تعرضك لبعض الإصابات.

- التخلص من التوتر:

الظلام هو بمثابة فاصل زمني يسمح لك بالتوقف عن الانشغال والتركيز على نفسك، يساعدك على إبطاء وتيرة الحياة والتخلص من التوتر، ما يسهل الاسترخاء.

- إبطاء عملية الشيخوخة:

يساعد التعرض للظلام على إبطاء عملية الشيخوخة، والحفاظ على صحة بدنية أكثر حيوية ونشاطا.

- تحسين وظائف المخ:

يؤدي الجلوس في غرفة مظلمة أيضًا إلى فك العقد في الخلايا العصبية في الدماغ، ما يساعد على تجديدها وتحسين وظائف المخ.

- تعزيز التركيز:

يمكن أن يؤدي التعرض المفرط للضوء إلى تشتت الانتباه وصعوبة التركيز، لذا يساهم الجلوس في الظلام في تحسين التركيز واليقظة.

- إزالة السموم من الجسم:

التعرض للظلام يمكن أن يساعد على إزالة السموم من الجسم بشكل طبيعي.

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