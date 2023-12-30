3 علامات مبكرة تخبرك بأن مرض السكر على وشك الحدوث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مرض السكري هو حالة طبية مزمنة تؤثر في كيفية استخدام الجسم للجلوكوز، وهو مصدر الطاقة الرئيسي للخلايا في الجسم.

عندما لا يستطيع الجسم استخدام الجلوكوز بشكل صحيح، يتراكم في الدم، ما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك تلف الأعصاب والكلى والعينين.

ويُطلق على مرض السكري اسم "القاتل الصامت"، لأنه غالبًا ما لا تظهر عليه أعراض في مراحله المبكرة.

وحذرت الطبيبة الأمريكية ساشا حداد، من 3 أعراض "أقل شهرة"، تشير إلى أن جسمك يتجه نحو مرض السكري.

وقال ساشا : "عندما تأكل طعامًا حلوًا، يرسل البنكرياس هرمونًا يسمى الأنسولين إلى مجرى الدم، ويساعد الإنسولين على نقل السكر من الدم إلى الخلايا، حيث يُسْتَخْدَم للحصول على الطاقة"

وتابعت: "يحدث مرض السكري بسبب خيارات نمط الحياة مثل سوء التغذية، وتجاهل ممارسة الرياضة، والسمنة، لذلك، يصبح جسمك مقاومًا للأنسولين وترتفع مستويات السكر في الدم، ما يؤدي إلى مشاكل صحية في المستقبل".

وأضافت: "يمكن أن تظهر 3 مشكلات صحية نتيجة هذه العملية الضارة على الرقبة، والجلد، وتحت الإبطين، والفخذ، وبين أصابع القدمين".

- تغيير لون الرقبة:

هناك بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى أنك مصاب بمرض السكري، إحدى هذه العلامات هي تغير لون الرقبة، قد يبدو جلدك في هذه المنطقة أغمق ويشبه المخمل.

ويرجع ذلك إلى حالة تسمى "الشواك الأسود"، وهو نوع من فرط التصبغ، وهو حالة تؤدي إلى زيادة إنتاج الميلانين.

ويتميز بظهور بقع داكنة على الجلد، غالبًا ما تكون في مناطق طيات الجلد، مثل الرقبة والإبطين والأعضاء التناسلية.

- نتوءات الجلد:

يسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم ظهور نتوءات صغيرة حمراء اللون، تسمى الزوائد الجلدية، وقد تكون ناعمة أو خشنة الملمس.

- عدوى الخميرة:

العلامة الأخيرة التي تدل على إلى أنك مصاب بمرض السكري هي عدوى الخميرة المتكررة في الإبطين والفخذ وبين أصابع قدميك.

والخميرة هي فطريات توجد عادة داخل الجسم وعلى الجلد، ولكن عندما تنمو بكميات كبيرة، يمكن أن تسبب العدوى.

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