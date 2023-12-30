هذا ما يحدث يحدث لجسمك عند تناول القرفة بالحليب قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

القرفة بالحليب من المشروبات التي يفضلها الكثير من الناس، خاصة في فصل الشتاء، وتناول مشروب القرفة بالحليب قبل النوم قد يكون له العديد من الفوائد الصحية.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن مشروب القرفة بالحليب، غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الغذائية المفيدة للصحة مثل الكالسيوم ومضادات الأكسدة وغيرها من الفوائد.

وأضاف أن تناول كوب من القرفة بالحليب قبل النوم يساعد على استرخاء الجسم، والنوم بشكل أفضل، وتقليل التوتر والاضطرابات.

وأشار إلى أن القرفة تحتوي على خصائص مضادة الأكسدة، والتي تعزز من صحة المناعة وتحمي من الأمراض الخطيرة بما في ذلك السرطان.

واختتم: "القرفة بالحليب تعزز من عملية الهضم، وتمنع الإمساك، وتحسن من صحة العظام، لأنها غنية بالألياف والكالسيوم".

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