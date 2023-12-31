الامارات | تكريم ريدلي سكوت وشيرلي باسي من الملك تشارلز الثالث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كان المخرج ريدلي سكوت والممثلة في مسلسل «غايم أوف ثرونز» إميليا كلارك والمغنية شيرلي باسي، من بين 1227 شخصاً كرّمهم، أول من أمس، الملك تشارلز الثالث، بمناسبة العام الجديد، لنجاحهم أو خدمتهم للمملكة المتحدة.

وبعد أسابيع قليلة من إطلاق فيلمه الأخير «نابليون»، رُقّي ريدلي سكوت، المعروف بإخراجه أفلاماً شهيرة كثيرة منها «غلادياتور» و«إيليين» و«ثيلما أند لويز»، إلى رتبة فارس الصليب الأكبر في الإمبراطورية البريطانية.

أما المغنية الويلزية شيرلي باسي، التي سبق أن نالت وسام شرف والمعروفة خصوصاً بأدائها ثلاث أغنيات لأفلام من سلسلة جيمس بوند، فقد حصلت على لقب رفيقة الشرف، وهي جائزة عالية القيمة باتت باسي الشخص الـ64 على قيد الحياة الذي يحوزها، وذلك عن مجمل مسيرتها الموسيقية.