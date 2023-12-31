الامارات | البرازيل تحيي ذكرى بيليه.. «نادل المقهى» الذي تحول لأسطورة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيت البرازيل ذكرى وفاة أسطورة كرة القدم بيليه، بعد عام واحد من وفاته عن عمر 82 عاماً بسبب مرض سرطان القولون.

وحفر أديسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف بـ«بيليه»، اسمه بحروف من ذهب في سجلات كرة القدم، بفضل الإنجازات والألقاب الجماعية والفردية التي توج بها خلال مسيرته الرياضية، بالإضافة لقدراته ومهاراته الفذة التي أمتعت عشاق اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

وخلال مسيرة احترافية استمرت أكثر من عقدين، أمتع بيليه جماهير كرة القدم، وحصد عدداً هائلاً من الألقاب.

وتواجد الأسطورة البرازيلي على رأس قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل اللاعبين في القرن الـ20، كما منحته اللجنة الأولمبية الدولية لقب أفضل رياضي في القرن الماضي، بجانب حلوله في قائمة مجلة «تايم» الأميركية لأهم 100 شخصية في القرن الماضي.

وولد «الجوهرة السوداء» في 23 أكتوبر 1940 بمدينة تريس كوراكوي، وبعد تألقه في ملاعب كرة القدم تم إطلاق اسمه على شارع في المدينة بجانب وضع تمثال له بالقرب من وسط المدينة.

ونشأ بيليه في أسرة فقيرة بولاية ساو باولو، وكان يحصل على المال من خلال العمل كنادل في المقاهي، وأشرف والده على تعليمه فنون الكرة، حيث لم يكن قادراً على تحمل نفقات التعلم في الأندية أو المراكز المتخصصة، إذ إنه كان عادةً ما يلعب بجورب محشو بورق الجرائد ومربوط بخيط.

وبدأ بيليه مسيرته الاحترافية في سن الـ15، وانضم للمنتخب البرازيلي في عامه الـ16.