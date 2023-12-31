الامارات | «أصبوحة أدبية» ضمن موسم «ربع قرن» للآداب والفنون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم منتسبو مؤسسة ربع قرن إبداعاتهم الأدبية، خلال تظاهرة ثقافية فريدة من نوعها، أقيمت في جامعة خورفكان تحت عنوان «الأصبوحة الأدبية»، ضمن فعاليات «موسم ربع قرن للآداب والفنون» الذي تنظمه ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

واجتمعت مواهب الأطفال والناشئة والشباب، لتعكس نتاجات برامج الآداب واللغات التي قدمتها مؤسسة ربع قرن على مدار العام، سعياً منها إلى تحفيز أجيال الغد على القراءة والاطلاع، لإعداد جيل مثقف، قادر على الحوار البنّاء وإبداء الرأي وتقبل الآخر.

واشتملت الأصبوحة على العديد من الفقرات المتنوعة، حيث شهدت فقرة الشعر والإلقاء تألقاً لافتاً من المنتسبين الذين قدموا قصائد كشفت عن حبهم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والتي قدموها ببراعة في الأداء والتلوين الصوتي والتعبير بلغة الجسد.

وتناقش المنتسبون خلال الأصبوحة الأدبية، حول رواية في أدب اليافعين، بعنوان «45 ساعة تحت الثلج» للكاتبة شيخة الزّيارة، والتي ارتحلت بهم عبر صفحاتها في مغامرة قرائية ممتعة، بما تحمله من رسائل إيجابية وقيم إنسانية. وأبدى المنتسبون آراءهم الأدبية وانطباعاتهم الذاتية حول الرواية.

كما تضمنت الأصبوحة عرضاً لنتاجات مشروع «قصة في زجاجة»، تلك التجربة الثرية التي أقيمت في ناشئة الشارقة لأول مرة، وشكلت مزيجاً بين الفنون الأدبية والتشكيلية والإلقاء، في إطار مليء بالفن والإبداع والابتكار. واستضافت الأصبوحة عدداً من أولياء الأمور الذين أشادوا بدور مؤسسات ربع قرن في تنمية مهارات أبنائهم وتطوير قدراتهم، بما يشجعهم على مواصلة مسيرة تميزهم، والارتقاء بها نحو الإبداع في كل المجالات.