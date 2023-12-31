الامارات | مزاينة الإبل في «السوان» تختتم منافساتها بتتويج سن الحول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم السادس من مزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل (السوان - 2023-2024)، مشاركة واسعة من مُلاك إبل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي للمنافسة على حمل أربعة رموز ذهبية و40 جائزة قيّمة خُصصت لأشواط سن الحول المحليات والمهجنات الأصايل.

واعتلى أربعة مُلاك إبل أصيلة منصة التتويج في ميدان السوان في إمارة رأس الخيمة، رافعين الرموز الذهبية، بحضور عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ومحمد بن عاضد المهيري، مدير مزاينة الإبل في المهرجان، وعدد من مُلاك الإبل وجمهور وعشاق المزاينات التراثية.

وأسفرت النتائج في حول شرايا محليات لأبناء القبائل، عن فوز «مياسة»، لمالكها ناصر حمد سهيل عويضة الخيلي بالمركز الأول، وحصدت المركز الثاني «نو»، لمالكها راشد علي صياح المنصوري، وفي المراكز الثالث جاءت «ضي»، لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري.

وسجلت النتائج في حول تلاد محليات لأبناء القبائل، تقدّم «زمط»، لمالكها مصبح عامر عامر حويرب المنصوري إلى المركز الأول، ونالت المركز الثاني «اثمان»، لمالكها بخيت غالب سلطان غالب المنصوري، وظفرت بالمركز الثالث «روز»، لمالكها خالد عبيد علي مران المنصوري.

وحصدت المركز الأول في شوط حول مهجنات أصايل لأبناء القبائل «عسيلة»، لمالكها الفندي خميس الفندي غانم المزروعي، وكان المركز الثاني من نصيب «النايفة»، لمالكها سالم حمد علي مسلم هميلة المزروعي، وذهب المركز الثالث إلى «الشامخة»، لمالكها ذيب محمد مسفر آل سعد القحطاني.

ونالت «مرعبة» لمالكها عبدالله جمعة خميس لغويص السويدي، المركز الأول في شوط حول شرايا محليات لأبناء القبائل (أهل المنطقة). وفي المركز الثاني «جود» لمالكها أحمد راشد حمد بن جرش الغفلي، وفي المركز الثالث «زمة»، لمالكها سعيد راشد حمد بن جرش الغفلي.

واختتمت بذلك منافسات مزاينة الإبل، ومسابقة المحالب في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل، والتي سجلت 600 مالك إبل أصيلة من سبع دول عربية (الإمارات والسعودية وعُمان وقطر، والكويت واليمن وجزر القمر)، تنافسوا على مدار ستة أيام للفوز بالجوائز التي بلغت 280 جائزة موزعة على 28 شوطاً، بقيمة أربعة ملايين و300 ألف درهم.

وشملت المنافسات من 25 إلى 30 الجاري، مزاينة الإبل ضمن ست فئات عمرية (مفاريد وحقايق ولقايا، وإيذاع وثنايا وحول) خُصص لها 24 شوطاً، و280 جائزة، إضافة إلى أربعة أشواط لمسابقة المحالب (عرابي محليات، وخواوير محليات، ومهجنات أصايل، ومحليات لأبناء القبائل)، وخُصصت لها 40 جائزة قيمة.

• 4 رموز ذهبية على منصة تتويج مزاينة الإبل تحتفي بالمُلاك.

• 600 مشارك من 7 دول عربية تنافسوا على 280 جائزة.