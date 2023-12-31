نصائح للمرأة الحامل حتى لا تصاب بالفيروسات.. تجنبي الأماكن المزدحمة

القاهرة - سمر حسين - صحة

المرأة الحامل بطبيعة حالها تتعرض لكثير من المشكلات الصحية والنفسية، وبدخول فصل الشتاء وحلول الأجواء الباردة، ومع انتشار الأمراض الموسمية، تصبح المرأة الحامل عُرضة للدخول في وعكات صحية، تؤدي إلى زيادة الآلام المرافقة للحمل، وذلك بالتقييد الذي تفرضه فترة الحمل في تناول العقاقير الطبية، يُصعب عملية الشفاء من الأمراض الموسمية كالبرد والسعال، لذلك يجب على المرأة الحامل أخذ الحيطة على صحتها خلال الأشهر الشتوية، بالمحافظة على صحتها من الأمراض، والقيام بأعلى معدل من الوقاية لها ولطفلها الذي لم يكتمل نموه.

وفقًا لما صرح به الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، بضرورة المحافظة على صحة الجهاز المناعي، والمواظبة على نظام غذائي جيد، يمكنك اتباع هذه النصائح.

اللجوء للملابس الطبقية

أهم الأمور في فصل الشتاء الشعور بالدفء، وبالنسبة للمرأة الحامل ارتداء الملابس بشكل طبقي يُعد الخيار الأفضل، على أن تكون الطبقات خفيفة السُمك، ما يجعل من السهل التحكم بملابسك، بتقليلها أو زيادتها عند الحاجة، والتكيُف مع التقلبات الجوية بأشهر الشتاء.

التوجه لتناول لقاح الإنفلونزا

يجب على المرأة الحامل أخذ اللقاح المخصص للأمراض الموسمية، لوقاية نفسها من انتقال العدوى لها، وتأهيل الجهاز المناعي لعدم الإصابة بأي مرض خلال فترة الحمل، وأكد الدكتور عمرو حسن بضرورة استشارة الطبيب لتحديد نوعية اللقاح المناسبة.

الحرص على المكملات الغذائية

وأوضح أستاذ أمراض النساء أن المواظبة على المكملات الغذائية والفيتامينات الموصوفة بواسطة الطبيب المُتابع لحالة الحمل، على مرتبة بالغة من الأهمية خاصًة بفصل الشتاء، للمحافظة على الصحة العامة للمرأة الحامل وجنينها، وتعزيز الجهاز المناعي للمرأة الحامل.

تجنب زيارة المرضى والتواجد بالأماكن المزدحمة

طبيعة حال المرأة الحامل جهازها المناعي يكون هشًا، مُستقبلا للأمراض، وفي ظل الفصل الشتوي يكون معدل انتشار العدوى بالأمراض أزيد مقارنة بباقي الفصول، لذلك على الحامل عدم التواجد بأماكن بها مرضى، لتجنب انتقال العدوى لها، سواء تمثلت المقابلة في الزيارة للأقارب، أو التواجد بالمناسبات أو وسائل المواصلات، كما يُفضل دكتور عمرو حسن ارتداء الحامل للكمامة عند الخروج من البيت لتجنب وصول أي جراثيم أو ميكروبات لها.

تناول الفاكهة والخضراوات المُعززة للمناعة

نصح الدكتور عمرو حسن بتجنب المرأة الحامل قدر الإمكان للوجبات السريعة، وأطعمة الشارع، واللجوء للخضراوات الورقية، والفواكة مثل البرتقال والرمان والجوافة والفراولة، حتى يتعزز الجهاز المناعي للحامل، وإمدادها بالفيتامينات والمعادن اللازمة لنمو الطفل ولصحتها.