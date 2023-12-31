7 أطعمة ومشروبات لعلاج الصداع في فصل الشتاء.. لا تتجاهلها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني العديد من المواطنين من صداع مؤلم يرتبط بالتغذية أحيانا؛ لهذا يمكن لنظام غذائي جيد أن يخلصك منه من خلال الاهتمام بمجموعة من الأكلات والمشروبات الشتوية أهمها الزنجبيل، وشاي الأعشاب، أما إذا كان الصداع مستمرًا في هذه الحالة يجب زيارة الطبيب فورًا، وبالنسبة لعلاج الصداع الشتوي الملازم للحالة المزاجية السيئة يمكن التخلص منه بالطريقة التالية.

أطعمة ومشروبات للتخلص من الصداع

وبحسب موقع «هيلث لاين» هناك بعض الأطعمة المغذية للتخلص من الصداع خلال فصل الشتاء، أولها شاي الأعشاب الدافئ، فقط يمكن تناول شاي الأعشاب الدافئة لتوفير الراحة والهدوء، أو تناول شاي النعناع أو شاي الزنجبيل أو شاي البابونج، فهي أنواع شهيرة باحتوائها على مضادة الالتهابات، وتساعد على استرخاء العضلات المتوترة وتخفيف الانزعاج الناتج عن الصداع.

2-الحمضيات

الأطعمة الغنية بفيتامين C، مثل البرتقال والجريب فروت والليمون، مفيدة في مكافحة نزلات البرد الشتوية والصداع المرتبط بالجيوب الأنفية، لهذا إذا كنت مريضا بنزلة برد وتعاني من الصداع تناول مشروب البرتقال أو تناول أي عصير يحتوي على فيتامين سي.

3-الزنجبيل

يشتهر الزنجبيل بكونه غني بخصائص مضادة للالتهابات لاحتوائه على مُسكنات تساعد في تخفيف الصداع وعلاج نزلات البرد، اصنع منقوع الزنجبيل المُهدئ عن طريق نقع شرائح الزنجبيل الطازج في الماء الساخن، يمكنك أيضًا إضافة لمسة من العسل.

أكلات تُعالج الصداع

4- الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، وهو عنصر يساعد في استرخاء الأوعية الدموية والعضلات، ويقي من الصداع، لذا تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل اللوز والسبانخ وبذور اليقطين والشوكولاتة الداكنة في نظامك الغذائي.

5. الأسماك الدهنية

وبالنسبة للأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، فلها خصائص مضادة للالتهابات تقلل شدة الصداع.

6- الشوفان والحبوب الكاملة

يمكن أن تساعد الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الشوفان والحبوب الكاملة في استقرار مستويات السكر في الدم، مما يمنع انهيار الطاقة الذي قد يساهم في حدوث الصداع.

7. الخضراوات الورقية الداكنة

أما الخضروات الورقية مثل اللفت والسبانخ مليئة بالعناصر الغذائية، بما في ذلك المغنيسيوم ومضادات الأكسدة، قم بدمجها في السلطات أو الحساء لتعزيز مكافحة الصداع.

وبحسب حديث الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري التغذية والمناعة ورئيس قسم المناعة بمستشفى جامعة القاهرة لـ«هن»، يٌمكن تقليل حدة الصداع النصفي باتباع نظام غذائي صحي يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.