التغذية الصحية أثناء الحمل تحمي الأم والطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف بيان جديد لجمعية القلب الأمريكية إن الحمل هو وقت محوري في حياة المرأة.

وأشار البيان إلى دراسة أفادت بأن حوالي 40% من النساء الحوامل في الولايات المتحدة يتمتعن بصحة قلب جيدة قبل الحمل، وأن الوزن الزائد هو عامل مهم لضعف صحة القلب، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس ".

أوضحت الدكتورة ميشيل ألبرت الرئيس السابق لجمعية القلب الأمريكية: "إجراء تغييرات صحية قد يؤدي إلى العيش بصحة أفضل للأم والطفل".

وتابعت: "إذا كانت الأمهات يتمتعن بصحة قلب جيدة أثناء الحمل، فمن الطبيعي أن يتمتع الأطفال بنفس الحالة".

وحثّت ألبرت الحوامل على تبني: "نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة، بما في ذلك المشي، والإقلاع عن التدخين، والابتعاد عن مصادره".

وقال البيان إن تسمم الحمل من مضاعفات ضعف صحة القلب.

ونصحت جمعية القلب الأمريكية من تعانين من مشاكل متعلقة بالقلب، بضرورة العمل بشكل وثيق مع الطبيب لمراقبة صحتهن، وتناول جميع الوصفات الطبية على النحو الموصوف.

اقرأ أيضا:

8 علامات تشير أنك مصاب بالسكري وأنت لا تدري

ظن أنه مصاب بالإنفلونزا فانتهى به الأمر بسرطان مميت- احذر الأعراض

القبض على شاحنات برتقال وبطاطا وسجن مالكيها 34 عاماً لهذا السبب

"مُعجزة".. سيدة تعود للحياة بعد 40 دقيقة من الموت.. وهذا ما شعرت به

"حظهم قليل".. 5 أبراج تواجه خسائر وأزمات مالية الفترة القادمة