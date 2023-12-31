طريقة تحضير كوكيز رأس السنة.. بمقادير بسيطة وتكلفة أقل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

إعداد البسكوت والكوكيز إحدى طرق الاحتفال برأس السنة، وتبحث ربات البيوت عنه، بسبب شكله المميز، الذي يجذب الأطفال، نظرًا لألوانه المبهجة، وتستعرض «هن» في السطور التالية، طريقة مبسطة بتكلفة أقل لتحضيره.

مقادير كوكيز رأس السنة للشيف نرمين هنو، ببرنامج «زي السكر» على قناة CBC Sofra

6 أكواب من الدقيق.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب من الزبدة.

2 و1/2 كوب من السكر.

2 بيض.

1 صفار بيض.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خطوات تحضير كوكيز رأس السنة:

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لنجاح وصفة الكوكيز، إذ يوضع في العجان المقادير الجافة، وهي الدقيق والبيكنج بودر والملح، ويُخْلَطُون جيدًا، ثم تضاف الزبدة والسكر، وتُخْلَط المكونات، حتى يصبح الملمس رملي، ثم يضاف البيض وصفار بيض، والفانيليا لمنع زفارة البيض، وبمجرد أن تتحول المقادير إلى عجينة.

تُقَسَّم عجينة الكوكيز إلى 3 أجزاء، يضاف إلى كل جزء لون طعام، جزء أحمر والثاني لون طعام أخضر والثالث يترك باللون نفسه.

تأتي الخطوة الثالثة بفرد كل عجينة على شكل مستطيل، وتساوى الجوانب وتفرد العجائن على الحجم نفسه، ثم توضع العجائن على شكل طبقات فوق بعضها البعض، وتلف رول وتغلف بسبرينكيلز وتقطع على شكل حلقات عريضة.

يوضع البسكويت في صينية مبطنة بورق زبدة، وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 مدة من 12 إلى 15 دقيقة، ثم يُقَدَّم.