دعاء الأم لأطفالها بالشفاء من المرض.. احرصي على ترديده

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الدعاء يغيِّر القدر، ووسيلة للأم للدعاء بشفاء أبنائها من المرض، وأن يبارك الله فيهم، ويحميهم من كل شر، لذا هناك بعض الأدعية التي يجب على الأم ترديدها، حتى يتمتع أطفالها بالصحة والعافية، بحسبما ذكرته دار الإفتاء المصريّة، عبر صفحتها الرسمية.

هناك العديد من صيغ الأدعية، التي يمكن أن تقولها الأم في حالة مرض أطفالها، منها اللهم ارحم ضعفي وقلّة حيلتي اللهم ارحم قلبي وعقلي اللهم ارحم شتات أمري وعجزي، اللهم إنّي أقف عاجزةً أمام مرض أطفالي لا أملك لهم دواءً ولا أستطيع لهم شفاءً، فالشفاء شفاؤك.

أدعية الأم لشفاء أبنائها

اللهم اكتب الشفاء لأطفالي الصغار، وبارك في أجسامهم واجعلها قويةً صحيحة لا تعاني مرضً ولا تشعر بضعف.

اللهم اشفِ أبنائي من المرض واكتب لهم دوام الصحة والعافية.

اللهم إني أسألك أن تعافي أبنائي من المرض وترزقهم الصحة والعافية في الجسد.

اللهم إنّ أبنائي قطعة من روحي، فأسألك يا إلهي أن تشفيهم من الأمراض، وتصرف عنهم الأسقام، وتعافيهم من الآلام والأوجاع.

اللهم اشفِ طفلي شفاءً عاجلاً سريعاً، ولا تريني به بأساً يُبكيني.

اللهم إنّي لي أطفالاً يقاسون المرض ويعانون التعب ويشتكون الوجع، وأنا يا مولاي ليس لي حيلةٌ وليس بيدي شيء، فالأمر أمرك والشفاء شفاؤك، فامنن عليّ وعلى أطفالي به.

اللهم قوّي أجساد أطفالي وسلّم أبدانهم من كلّ علّة.

دعاء الأم لرزق أبنائها بالصحة

اللهم ارزق أطفالي الصحة القوية وامنن عليهم بالعافية الدائمة، واصرف عنهم الأمراض والآلام.

اللهم ارزق أطفالي دوام الصحة وأكرمهم بالعافية.

اللهم اجعل أطفالي في مأمنٍ وفي حرزٍ وحصن من الأمراض والآلام، وعين الإنسان، وشرّ الشيطان وأذاه.

اللهم اشف أطفالي يا مولاي من كلّ سقم، وأذهب عن أجسادهم الضعف والوهن، فأنت الكريم وأنت الشافي وأنت القادر وأنت الرحيم يا رب.

اللهم اكتب لأطفالي الشفاء ودوام العافية.

اللهم اجعل أطفالي يا رحمن عوناً لي في الدنيا وذخرًا في الآخرة، واجعلني وإيّاهم من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك.