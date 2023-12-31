دراسة: تناول الجزر يقلل إصابتك بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - فحص علماء من جامعة نيوكاسل البريطانية دراسة الخصائص المفيدة للخضروات، وركزوا اهتمامهم على الجزر.

وتشير مجلة Critical Reviews in Food Science and Nutrition أن الباحثين اكتشفوا في الجزر خصائص قوية مضادة للسرطان.

لذا نصحوا بضرورة إضافته إلى النظام الغذائي، وركز الباحثون على أن البيتا كاروتين الموجودة في الجزر التي تعطي لونا برتقاليا مضاد للسرطان.

ولكن البيتا كاروتين لم تظهر أي قدرة على خفض خطر الإصابة بالسرطان خلال التجارب السريرية، وفق ما ذكر موقع " mail.ru" الروسي.

ويحتوي الجزر على مواد أخرى عديمة اللون ولكنها نشطة بيولوجيا، مثل البولي أسيتيلين، التي تعرف خصائصها المضادة للسرطان، لذلك، قرر الباحثون التركيز على عواقب تناول الجزر بكامله وليس على مواد محددة.

ومن أجل ذلك أجرى الباحثون مراجعة منهجية وتحليل تلوي لما يقرب من 200 دراسة للعلاقة بين تناول الجزر وخطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

شارك فيها ما مجموعه 4.7 مليون شخص، واتضح أن تناول خمس حصص من الجزر كل منها 80 جراما أسبوعيا (400 جرام) تقلل من خطر الإصابة بأي نوع من أنواع السرطان بنسبة 20 % مقارنة بعدم تناول الجزر على الإطلاق، علاوة على ذلك، حتى حصة واحدة من الجزر في الأسبوع فعالة أيضا، فهي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 4 %، واستنادا إلى هذه النتائج يجب أن يحتوي النظام الغذائي دائما على الجزر الطازج أو المطبوخ.

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