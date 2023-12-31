وجبة إفطار مفيدة وسريعة.. لن تكلفك أكثر من 10 جنيهات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تهتم ربات البيوت بمعرفة طرق تحضير وجبات بسيطة وموفرة بدون مجهود، ومع زيادة البحث عن تلك الوجبة التي لا تدفع فيها الأمهات أكثر من 10 جنيهات، ولها فوائد عدة هي وجبة البيض العيون التي يمكن تحضيره دون مكونات كثيرة، فقط يمكن شراء بيضتان وتحضير وجبة الإفطار مع الخبز، أو بطريقة أخرى تحضير البيض الشكشوكة، وتحضيرها في المنزل بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل بيض عيون

بيضتان

ملعقة كبيرة زبدة، أو سمن.

¼ ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

لعمل بيض عيون أولا تذاب الزبدة على نار متوسطة وفي مقلاة مناسبة.

- اكسري كل بيضة دون تقليب.

- في الخطوة التالية رشي الملح والفلفل الأسود والبابريكا على الوجه، ثم غطي المقلاة، واتركي البيض على نار هادئة لمدة دقيقتين إلى 4 دقائق، حتى يصل إلى النضج الذي ترغبين به.

- أخيرا ضعي البيض في طبق التقديم، وقدميه على وجبة الفطور مع الخبز.

طريقة تحضير الشكشوكة:

- بيضة.

-كوب فلفل ألوان.

- بصلة مفرومة.

- كوب طماطم مفرومة.

- ثمرة فلفل حار مفروم.

- ملعقة كبيرة زبدة.

- ملح.

- فلفل أسود.

طريقة التحضير:

وبحسب الشيف نجلاء الشرشابي، لتحضير البيض الشكشوكة، أولا خذي ملعقة كبيرة من الزبدة، وكمية الزبدة تكون حسب كمية البيض المعمول.

-جهزي البصلة وتشوح مع الزبدة، وعليهم الفلفل وملح وفلفل بهارات، ويوضع الملح حسب كمية الخضرة والبيض.

- ضعي البيض وقلبيه حتى ينضج، ثم تقدم في أطباق بعد اكتمال النضج.

فوائد تناول البيض

وقالت الدكتورة مروة شعير، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة خلال حديثها لـ«هن»، إن للبيض فوائد كثيرة في وجبة الإفطار، وذلك لأنه غني بالبروتين، ووجوده في وجبة الإفطار يمنح الجسم الشعور بالشبع، ليس ذلك فقط، بل يعطيه فترة كبيرة من الشبع، وهو عنصر غني بمادة الكولين وهي مادة مهمة للذاكرة والتحصيل العلمي للأبناء.