ما هي أسباب وأعراض سن اليأس لدى الرجال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - التغيرات الهرمونية أمرا مهما يحدث أثناء مرحلة الشيخوخة، لكن قد تختلف بالنسبة للرجال مقارنة بالنساء.

فعلى عكس ما يحدث عند النساء أثناء انقطاع الطمث، قد تحدث تغيرات الهرمونات الجنسية لدى الرجال تدريجياً، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وبالنسبة للنساء، ينخفض إنتاج الهرمون خلال فترة زمنية قصيرة عن طريق الانخفاض الطبيعي في الهرمونات التناسلية، أو الاستئصال الجراحي للمبيضين، أو التغيرات الناجمة عن العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.

أما الرجال، ينخفض إنتاج هرمون التستوستيرون والهرمونات الأخرى لديهم على مدى سنوات عديدة، ولا تكون العواقب واضحة، ويسمى هذا قصور الغدد التناسلية المتأخر، أو انخفاض هرمون التستوستيرون المرتبط بالعمر.

وتنخفض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجل في المتوسط بحوالي 1% سنوياً بعد سن الـ 40.

ومع ذلك، لا يزال لدى معظم الرجال الأكبر سناً مستويات ضمن المعدّل الطبيعي من الهرمون، مع ما يقدر بنحو 10% إلى 25% فقط لديهم مستويات تعتبر منخفضة.

وغالباً ما تمر مستويات هرمون التستوستيرون المنخفضة لدى الرجال الأكبر سناً دون أن يلاحظها أحد.

ويمكن فحص مستويات هرمون التستوستيرون عن طريق فحص الدم، ولكن لا يتم إجراء الاختبارات بشكل روتيني.

والعديد من الرجال الذين لديهم مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون لا يعانون من أي أعراض.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العلامات والأعراض المرتبطة بانخفاض هرمون التستوستيرون لا تقتصر على انخفاضه.

ويمكن أن تكون ناجمة عن استخدام الدواء، أو حالات أخرى كزيادة الوزن.

الأعراض والعلاج

ومن أهم علامات انخفاض الهرمون: انخفاض النشاط الجنسي، وفقدان الطول أو انخفاض كثافة المعادن في العظام، والتعرّق، وتورّم الثدي، وضعف التركيز، واكتئاب المزاج.

ولا يوجد اتفاق طبي على التوصيات العلاجية، فبالنسبة لبعض الرجال، يخفف العلاج بالتستوستيرون من الأعراض المزعجة.

وبالنسبة للآخرين، الفوائد ليست واضحة، وهناك مخاطر محتملة مثل تحفيز نمو بعض أنواع أورام البروستاتا.

وبشكل عام، يساعد النشاط البدني والرياضة والطعام الصحي والنوم، وعدم التدخين، وخفض استهلاك الكحول على تخفيف الأعراض.

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