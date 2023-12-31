لمرضى السكري.. 5 نصائح مهمة احرص على اتباعها يوميا

القاهرة - سمر حسين - صحة

داء السكري هو أحد الأمراض المزمنة التي تصيب الإنسان، ويصيب قطاعات كبيرة من الأشخاص، وتهتم النساء في معرفة العلامات الدالة على الإصابة بالمرض وعوامل الوقاية منه، باعتبارها عمود المنزل التي تهتم بجميع أفراد الأسرة، ونوضح لكم من خلال «هُن» كل ما يتعلق بالإصابة بمرض السكري.

علامات تدل على الإصابة بمرض السكري

الدكتورة هايدي فايز، أخصائي أمراض الباطنة، أوضحت خلال حديثها لـ«هُن»، بعض العلامات تدل على الإصابة بمرض السكري، وتتمثل في التالي:

- الشعور بالعطش الشديد أكثر من المعتاد.

- إحساس بالوخز نتيجة انخفاض تدفق الدم.

- زيادة تورم الساقين أو القدمين.

- تغير لون الجلد.

- الشعور بالتعب والضعف.

- بطء التئام القروح.

- الإحساس بالحرقان الشديد.

- تنميل في أصابع القدم.

- بطء في شفاء القروح.

المشي يساعد على العلاج

وبحسب جمعية مرضى السكري البريطانية، فإن الأنشطة العلاجية الخفيفة تقوم على مساعدة مرضى السكري على العلاج والتخفيف من شدة المرض، إذ كشفت دراسة أجربت في إنجلترا أن المشي لمدة ثلاث دقائق كل نصف ساعة يساعد على خفض نسبة السكر في الدم، وهو ما أكدته «فايز» أيضا، مشيرة إلى أن التحكم في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الناتج عن المشي يساعد أعضاء الجسم على الشفاء.

الوقاية من الإصابة بمرض السكري

بحسب نصائح أخصائية الباطنة، وموقع «مايو كلينك»، المتخصص في الشؤون الطبية، فإنه في حالة الإصابة بمرض السكري يجب اتباع النصائح التالية:

- تناول جرعة منخفضة من الأسبرين كل يوم باستشارة الطبيب.

- تعامل مع الإجهاد بجدية من خلال إدارة الإجهاد والضغط النفسي، وتعلم أساليب الاسترخاء، لحياة صحية نشيطة.

- افحص ضغط الدم بشكل دوري.

- عند المشي يرتفع معدل ضربات القلب وتعمل العضلات على حرق الكربوهيدرات أو السكر كونهما مصدران أساسيان للطاقة.

- عدم التردد في الاتصال بطبيبك، للوقاية وإصلاح المرض بشكل أسرع بمساعدة أحد المتخصص.

هل يمكن علاج مرض السكر نهائيًا؟

كما أشارت «فايز» إلى بعض الأبحاث التي أشارت إلى الوقاية من داء السكري: «يمكن الوقاية والتخفيف من شدة مرض السكري، بالتحكم في كمية السكر في الدم، واتباع النظام الغذائي الصحي، وذلك لمنع حدوث مضاعفات».