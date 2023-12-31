في ذكري ميلاد الفنانة إحسان القلعاوي.. لماذا أصبحت «أم الطيبين»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتلت القلوب بملامحها البريئة، وكلماتها العفوية، التي عكست قوتها في التمثيل، وعاطفتها كأم، هي الفنانة إحسان القلعاوي، التي تركت بصماتها في الدراما والسينما إذ لقبت بـ«أم الطيبين»، ولكنها رحلت عن عالمنا تاركةً أعمال خالدة، عن عمر يناهز 76 عامًا بعد صراع مع المرض.

أسرة فنية عريقة

تخرجت الفنانة القديرة إحسان القلعاوي في معهد الفنون المسرحية، وقدمتها الراحلة أمينة رزق من خلال المسرح، وكانت بدايتها الفنية من خلال ميكروفون الإذاعة، وعرفتها ربات البيوت ولقبوها بخالتي بمبة، مما جعل لها شهرة خاصة بين الأمهات، ثم جسدت العديد من الأدوار المهمة في الإذاعة، وتزوجت من كاتب السيناريو محمد أبو سيف، إذ تنتمي لأسرة فنية، والدها الفنان عبد الحليم القلعاوي، وشقيقها الفنان محمود القلعاوي.

حياة إحسان القلعاوي الأسرية

اشتهرت إحسان القلعاوي بمواقفها الإنسانية النبيلة، وأطلق عليها النقاد اسم أم الطيبين، إذ قدمت نحو 730 عملًا فنيًا في الإذاعة والمسرح والسينما والتلفزيون مما جعلها قريبة من القلوب، وكان لها 3 بنات، هن «إيناس ومايسة ومنال»، وظلت ترسخ في أذهانهن العلم والحياة، حتى توفيت عام 2008 بالولايات المتحدة.

علاقة إحسان القلعاوي ببناتها الثلاثة

«ماما كانت حنينة جدًا وشخصية قوية جدًا»، كلمات كللت حب الدكتورة إيناس أبو يوسف بوالدتها الفنانة الراحلة إحسان القلعاوي، خلال برنامج هذا الصباح، على قناة «extra news» قائلة: «علمتنا حاجات كتير في الحياة، أختي بقيت نائب رئيس جامعة في نيوجيرسي وشقيقتي الثالثة معاها ماجيستير تربية وبتشتغل في الولايات المتحدة الأمريكية في أوهايو، لأنها كانت ملتزمة جدًا».

وأوضحت أنها كانت من أسرة فنية ومعايير النجاح لديها كانت مختلفة، وهي الفن وقراءة الثلاثية والروايات والأدب، لافتة إلى أن والداتها توفت بسبب وجود مياه على الرئة، ورغم تعبها الشديد إلا أنها كانت تخرج من المستشفى على البلاتوه:«كانت بتكافح لآخر نفس وبتحب لقب أم البنات» ودفنت في مقابر المسلمين بالولايات المتحدة.