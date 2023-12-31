4 أعراض مشتركة بين الإنفلونزا وأمراض القلب.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - يرجع الكثير من الأشخاص بعض الأعراض إلى أمراض الشتاء مثل الإنفلونزا، ولكن في الحقيقة يمكن أن تكون من علامات أمراض القلب الخطيرة.

فيما يلي 4 أعراض لأمراض القلب والأوعية الدموية يمكن تشخيصها على أنها إنفلونزا، وفقا لصحيفة "إكسبريس البريطانية".

التعب

أشارت مؤسسة القلب البريطانية أن التعب الشديد يعد من أعراض قصور القلب والحالات الأخرى المرتبطة بالقلب.

كما أنه يمكن أن يشير إلى فشل القلب أو مرض الشريان التاجي، بحسب كلية الطب بجامعة هارفارد، لذا يُنصح باستشارة الطبيب عند الشعور بالتعب الشديد لفترات طويلة.

الغثيان

يمكن أن يكون علامة على مرض الشريان التاجي، وقد يكون أكثر شيوعاً عند النساء مقارنة بالرجال.

الحمى

غالباً ما تكون الحمى علامة واضحة على الإصابة بالإنفلونزا. لكن شركة "بن ميدسين” الطبية تدرج الحمى كعلامة تحذير مبكرة لفشل القلب.

وتقول الشركة: "يمكن أن تتراوح أعراض قصور القلب من خفيفة إلى شديدة. في المراحل المبكرة، قد تشعر بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، بما في ذلك الحمى أو القشعريرة، كما يمكن أن تكون الحمى علامة على التهاب عضلة القلب".

التعرق

في حين أن التعرق يمكن أن يكون أمراً طبيعياً، إلا أنه يمكن أن يشير أيضاً إلى أمراض القلب.

وبحسب مؤسسة القلب البريطانية فإن الشعور بالحرارة والرطوبة مع آلام في الصدر هو علامة تدل حالة قلب طارئة تستوجب الإسعاف الفوري.

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