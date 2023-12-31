ما هي فوائد وأضرار عصير الرمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - عصير الرمان من المشروبات الصحية التي تحتوي على المزيد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساهم في تعزيز عمل عضلة القلب وزيادة الهيموجلوبين.

كما أنه مفيد أثناء وجود التهابات في الجسم، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة، مثل مركبات الفلافونويد و فيتامينات С وК وЕ، كما أنه يساعد على مكافحة العدوى ويكبح نمو الميكروبات التي تساهم في تطور التهابات اللثة وفقا لصحيفة ".gazeta.ru".

كما أن الألياف الموجودة به توازن ميكروبيوم الأمعاء، أما فيتامين С فيساعد على إنتاج الكولاجين الضروري للجلد والعظام وجدران الأوعية الدموية.

ومفيد أيضا لصحة الجهاز البولي التناسلي الذكوري، أما بالنسبة للنساء فيساعد على تحسين عمل المبايض.

ولكن مع كل هذا من الأفضل عدم الإفراط في تناول عصير الرمان إذا كان الشخص يعاني من البواسير والإمساك المتكرر، والتهاب البنكرياس، والتهاب المعدة وقرحة الغشاء المخاطي في المعدة، أو إذا كانت لديه ردود فعل تحسسية.

ووفقا لخبراء التغذية، عصير الرمان مفيد جدا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والأنثوسيانين، ويساعد على استعادة القوة ويعزز المناعة.

اقرأ أيضا:

8 علامات تشير أنك مصاب بالسكري وأنت لا تدري

ظن أنه مصاب بالإنفلونزا فانتهى به الأمر بسرطان مميت- احذر الأعراض

القبض على شاحنات برتقال وبطاطا وسجن مالكيها 34 عاماً لهذا السبب

"مُعجزة".. سيدة تعود للحياة بعد 40 دقيقة من الموت.. وهذا ما شعرت به

"حظهم قليل".. 5 أبراج تواجه خسائر وأزمات مالية الفترة القادمة