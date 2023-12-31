تناولها على الريق.. 7 مشروبات صحية تخفض الكوليسترول المرتفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكوليسترول هو مادة دهنية طبيعية موجودة في الجسم، ومع ذلك، يمكن أن يصبح مرتفعًا، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وهناك عديد من الطرق الفعالة لخفض الكوليسترول المرتفع، مثل: اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

كما يساعد تناول بعض المشروبات على معدة فارغة في خفض مستوياته المرتفعة، وفقًا لموقع "The health".

- الشاي الأخضر

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر على خفض مستويات الكوليسترول الضار بشكل طبيعي.

- مشروب الشوفان

يحتوي الشوفان على البيتا جلوكان، والتي تشكل في المعدة مادة تشبه الهلام وتتفاعل مع الأملاح الصفراوية لمنع امتصاص الكوليسترول وخفض مستوياته المرتفعة.

- عصير الطماطم

بالإضافة إلى الليكوبين، يحتوي عصير الطماطم أيضًا على النياسين والألياف، وهما من المركبات الأخرى التي يمكن أن تساعد على خفض نسبة الكوليسترول.

- الكاكاو

هو أحد المكونات الرئيسية في الشوكولاتة، وهو مصدر غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الفلافانول. ما يساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

- عصير التوت

تساعد الألياف الموجودة في التوت على امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، كما أنها تساعد على الشعور بالشبع، ما يساهم في إنقاص الوزن، وهو عامل خطر آخر لارتفاع الكوليسترول.

- حليب الكركم

شرب الحليب الدافئ مع الكركم طريقة رائعة للحصول على فوائد الكركمين لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

- ماء بالعسل والثوم

مزج 3 فصوص من الثوم وملعقة من العسل في كوب من الماء الفاتر وشربه في الصباح على الريق يقلل من ارتفاع الكولسترول.