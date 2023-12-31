بعد ظهورها الأخير.. الفاشينيستا الكويتية «بيبي»: لا أريد أن أكون أم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«زوجي عوضني عن غياب والدي».. هكذا بدأت الفاشينيستا والفنانة الكويتية بيبي عبد المحسن، حديثها خلال لقائها في برنامج «AB Talks» الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، وأوضحت فيه الفجوة التي تركها والدها لديها، حينما قرر الانفصال عن والدتها ثم الاختفاء تماما، دون أن يكون له دور مباشر في تربيتها نفسيًا أو اجتماعيًا.

تأثير الإجهاض على الفاشينيستا الكويتية «بيبي»

بيبي عبد المحسن، هي أحد السيدات الكويتيات المؤثرات في عالم الموضة والفن، وأثار ظهورها الأخير عبر أحد البرامج على الإنترنت، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحكت خلال حديثها عن جوانب من حياتها كزوجة وابنة، والتحديات التي تعرضت لها خلال مسيرتها العملية، وأشارت إلى أنها تعرضت إلى الإجهاض مرتين، وبعد ذلك لم تفكر في أن تصبح أم وفقا لها: «أنا تعرضت للإجهاض أكثر من مرة، وحسيت بعدها إني أشعر بالارتياح الشديد، ولم أعد أفكر في أن أصبح أم بعدها مجددا».

علاقة «بيبي» بزوجها ووالدها

أوضحت «بيبي» أن زوجها عبد الله خاجة، عوّضها عن غياب الأب، ووصفته بأنه زوج مثالي، إذ استطاع أن يحتويها على الرغم من الصعوبات التي واجهتها في حياتها، خاصة عندما قرر والدها الاختفاء بشكل كامل ولم يشارك والدتها في تربيتها: «بعد انفصال أبوي وأمي، أبوي اختفى مو موجود بحياتي بس زوجي عوضني عنه».

هل يمكن أن يعوض الزوج امرأته عن فقدان والدها؟

وفي هذا السياق، ذكرت الدكتور إيناس علي، استشاري الصحة النفسية خلال حديثها لـ«هن»، أن بعض السيدات قد تفقد والدها إما بانفصاله عن والدتها أو بوفاته نتيجة صراع مع المرض، وفي هذه الحالة تفتقر الأنثى إلى الشعور بالأمان، ويؤثر غيابه على حالتها النفسية بشكل كبير وفي بعض الحالات تصاب الفتيات الصغيرة بالاكتئاب.

وقالت «إيناس» تعليقًا على لقاء الفاشينيستا «بيبي»، أن دور الأب أو الأم لا يمكن أن يعوضه أي شخص، ولكن يمكن أن يكون الزوج الصالح بمثابة الصديق والسند لها في أوقات الشدة، وبالتالي فإن دوره مؤثر على حالتها الصحية والنفسية أيضًا، إلا أنه لا يجب أن تعتمد السيدات على أزواجهن في تعويض المشاعر المفقودة لديهن، بل عليهن أن يستمدن قوتهن عبر أنفسهن.