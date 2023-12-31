كيف تحتفلين برأس السنة في المنزل؟.. فرحي أسرتك بحلوى ووجبات مميزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بالتزامن مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، تلجأ الهديد من الأمهات وربات البيوت في الاستعداد للاحتفال بنهاية عام مضى واستقبال عاما جديدا وسط الأسرة، وتأتي الوجبات المختلفة والحلويات والمشروبات والعصائر في مقدمة هذه الاستعدادات، لذا نقدم لكم الخريطة الكاملة للاحتفال بهذا اليوم المميز بطرق مبسطة وأدوات ومكونات موجودة في المنزل.

أكلات متنوعة لرأس السنة

بيتزا شجرة الكريسماس

وفقًا لمجلة «Elle» الفرنسية، يمكن تحضير بيتزا شجرة عيد الميلاد على النحو التالي:

- عجينة بيتزا.

- بيض مخفوق.

- ملعقة كبيرة ماء.

- أصابع موتزاريلا.

- ربع كوب زبدة مذابة.

- نصف كوب جبنة بارميزان مبشور ناعم.

- ملعقة ريحان.

- ملعقة بقدونس مفروم.

طريقة التحضير

- اخلطي الدقيق والسكر والملح.

- ضيفي الخميرة في وعاء كبير في منزلك.

- بطريقة المضرب اليدوي ضيفي الزيت ثم الماء ثم الحليب.

- اخلطي عجينة البيتزا لمدة عشر دقائق.

- اتركي العجينة ساعتين ونصف في مكان دافئ.

- قطعي العجينة قطع صغيرة دائرية.

- احشيها بقطع الجبنة الموتزريلا بأشكال دائرية.

- في طبق مدهون بالزيت وبالبيض المخفوق ضعي العجينة.

- ضيفيها في الفرن درجة حرارة 450 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.

- ضيفي الجبنة والريحان والبقدونس المفروم.

- اخلطيها جيدًا ثم زيني وجه الشجرة بها.

- قدميها لأطفالك ليلة رأس السنة مع الصلصة الموجودة لديك.

طريقة عمل خبز بانيتوني

على طريقة الشيف غادة التلي:

- كوبان فواكه مجففة وزبيب.

- 3 صفار بيض.

- خميرة.

- 3 بيضات.

- معلقة صغيرة قرفة.

- معلقة صغيرة زنجبيل‏.

- كوب لبن‏.

- سكر بني‏.

- كوب زبدة.

طريقة التحضير

- ضعي مع الدقيق اللبن والخميرة.

- اعجني الخليط واتركي لليوم الثاني في الثلاجة مغطى.

- انقعي الفواكه المجففة والزبيب.

- ضيفي الخميرة السابقة ثم اخفقي البيض مع الصفار.

- بعد 10 دقائق من العجن تضاف الفواكه وتخلط جيدًا، وضعي في القوالب الخاصة على درجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة.

حلويات رأس السنة

نقدم الوصفات المميزة والمختلفة لإعدادها في أعياد الكريسماس ورأس السنة، وفقًا لما قدمته الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج « اتفضلوا عندنا» على «سي بي سي سفرة»:

فطيرة الكريسماس لوف

- مقادير فطيرة الكريسماس لوف:

- 3 وربع كوب دقيق.

- ربع كوب سكر.

- نصف كوب زبدة.

- ثلاثة أرباع كوب لبن.

- ملعقة كبيرة خميرة.

- ربع كوب ماء.

- نصف ملعقة ملح.

- بيضتين.

- فانيليا.

- كوب جبنة كريمي.

- ربع كوب كريمة.

- مربى كريز.

- سكر بودرة.

طريقة التحضير

- اخلطي الدقيق مع الزبدة والملح.

- قلبي الماء مع الخميرة والسكر.

- اخلطي البيض مع الفانيليا.

- ضيفي اللبن حتى تحصلي على عجينة طرية.

- اتركي العجين يتخمر ساعة.

- اخفقي الجبنة الكريمي مع الكريمة اللباني.

- شكلي العجينة حسب الرغبة.

- افردي عليها خليط الجبنة الكريمي ثم المربى مع الكريز.

- رشي الوجه بالسكر البودرة، وتقدم مزينة بالكريز.

تارت الكيوي للكريسماس

- مقادير تارت الكيوي للكريسماس

- 4 بيضات.

- كوب زيت.

- كوب لبن.

- كوب سكر.

- باكو فانيليا.

- دقيق.

- باكو بيكنج بودر.

الصوص

- لتر ماء.

- حبة كيوي شرائح.

- 4 ملعقة كبيرة سكر.

- 5 ملعقة كبيرة نشا.

- ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة التحضير

- حضري الكيك بخلط البيض والسكر والزيت واللبن.

- ضيفي للخليط الفانيليا وخليط الدقيق والبيكنج بودر.

- ضيفي الملح ويقلب كل الخليط بلطف.

- ضعي الكيك في الفرن حتى تمام النضج.

- اخلطي الماء والكيوي والسكر وعصير الليمون والنشا.

- ضعي الخليط في إناء على النار ليغلي.

- ضيفي على وجه الكيك شرائح الكيوي والليمون.

مشروبات لرأس السنة

طريقة عمل عصير مانجو بالحليب، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها على «على قد الإيد»:

المقادير:

- المانجو.

- كوب ونصف من الحليب.

- ملعقتان كبيرتان من السكر.

- العسل.

الخطوات:

- قشري المانجو مع تقطعيها جيدًا.

- ضعيها في الخلاط الكهربائي، واخطليها حتى تُهرس تماما.

- ضيفي الحليب والسكر مع المانجو.

- اخلطي المكونات معا حتى تمتزج تمامًا.

- اسكبي العصير في أكواب التقديم.

- قدميه مباشرة مع الثلج حسب الرغبة.

طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع

المقادير:

- 4 حبات ليمون.

- 10 أعواد من النعناع الطازج.

- 5 مكعبات ثلج، أو ثلج مجروش.

- كوب من الماء.

- سكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير

- ضعي حبات الليمون داخل الخلاط الكهربائي.

- ضيفي كل من السكر وأوراق النعناع إلى الليمون داخل الخلاط.

- شغلي الخلاط واضربي المكونات معًا حتى تمام المزيج.

- ضعي مكعبات الثلج داخل أكواب التقديم.

طرق للاحتفال برأس السنة الميلادية

وفقًا لموقع «Bustle»، أعدى طرق للاحتفال برأس السنة الميلادية، من خلال التالي:

- حضري وجبة يحبها الأسرة.

- مشاهدة أفلام تناسب هذا اليوم، وتبعث طاقة إيجابية للأسرة.

- تزيين المنزل من خلال وضع بعض الوردات والشموع والبالونات بأقل الإمكانيات.

- يمكنك اللعب معهم وتحضير بعض الهدايا البسيطة والمميزة.

- ومن الممكن الذهاب إلى بعض المطاعم أو أماكن اللعب المخصصة للأطفال والنوادي.