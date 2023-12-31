10 نصائح لاستقبال العام الجديد للسيدات.. «ركزي على الإيجابيات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع نهاية 2023 واستقبال 2024، تبدأ العديد من السيدات في البحث عن نصائح لاستقبال العام الجديد، حتى تتمكن من وضع خطط ناحجة يمكن تحقيقها خلال السنة الجديدة، فضلا عن حفاظها على حالتها النفسية وسلامها النفسي في ظل ظروف عالمية معقدة، تسود بها حروب ونزاعات في كل مكان، وهو ما نوضحه خلال الموضوع التالي، وفقا للدكتور جمال فرويز، أخصائي الصحة النفسية.

كيف نستقبل سنة جديدة؟

وقدم فرويز خلال حديثه، لـ«هُن»، نصائح لاستقبال العام الجديد، إذ عبر أن البداية بطاقة وتفكير مختلف هو أهم ما يجب أن تفعله كل فتاة، بالتخلص من الطاقات السلبية والشعور بالتجديد، وهذا يبدأ من عدة خطوات، على رأسها الثقة في الله، بالإضافة إلى:

- إعداد خلوة تأملية تؤثر على الصحة العقلية بالشعور بالهدوء.

- التأكد من ما تريد تحقيقه من أهداف، ووضع أولويات.

- التحدث مع الذات مرتبط بعمق بما نشعر به تجاه أنفسنا.

- القيام بجلسة يوجا مع التأمل العميق، فهذا يعمل على العلاج الجسدي للسيدات، من الطاقات السلبية.

نصائح لاستقبال العام الجديد

وأكد «فرويز» على أهمية وضع أحلام وخطط تتناسب مع الواقع، كي لا تصاب بالإحباط، ومنها:

- وضع جدول زمني، لتحفزك وتمنحك الأمل من جديد.

- التمسك بالتفاؤل والطاقة الإيجابية، من خلال النظر للنماذج الناجحة، التي تبعث الإيجابية في النفس.

- الاستغناء عن كل شيء مؤذي.

- تعلم كل ما هو جديد في مجالك.

- عدم مقارنة نفسك مع الآخرين، لأنه قد يترتب عليه الشعور بالغيرة أو النقص.

- التركيز على الإيجابيات، واستقبال العام الجديد بروح أكثر تفاؤلًا.

معالجة النفس في العام الجديد

من جانبها، قالت إيناس علي، استشاري الصحة النفسية، خلال حديثها لـ«هٌن»، إنّ أول خطوة لمعالجة النفس هي التركيز على الإيجابيات، وبحسب الاتحاد العالمي للصحة العقلية والنفسية، تشير الدراسات إلى أن الصحة البدنية والعقلية هي أهم ما يجب الاعتناء به، خاصةً مع كل بداية جديدة.