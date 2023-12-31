«اوعى تأكلها بعد منتصف الليل».. أطعمة شهيرة تجلب الحظ السيئ في العام الجديد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الاحتفال برأس السنة الجديدة وقتًا رائعًا للاستمتاع ببعض التقاليد القديمة التي تعود إلى قرون، ويُزعم أصحابها أنها تجلب الحظ والثروة والرخاء إلى حياتك، وسواء كنت منغمسًا في الخرافات بقية العام أم لا، فإن جلب الحظ الجيد أمر مهم، إلا أننا نعتقد أنه من الممتع بنفس القدر معرفة الأشياء التي يجب أن نتجنبها خشية أن يجلب لنا الحظ السيئ أيضًا، وفي معتقدات بعض الدول بحسب موقع «delish» البريطاني، هناك مجموعة من الأكلات المحظورة تمامًا في ليلة رأس السنة، ولا ينبغي تناولها في منتصف الليل لأنها تجلب حظًا تعيسًا لأصحابها.

أطعمة شهيرة تجلب لك الحظ السيئ في العام الجديد

على الرغم من أن الديك الرومي من الأطعمة الأكثر شهرة في بريطانيا، إلا أنه من الأطباق المحظورة تمامًا في ليلة رأس السنة، إذ يعتقد الناس بحسب خرافة قديمة أنه لا ينبغي عليك تناول الطيور المجنحة مثل الديك الرومي أو الدجاج، أو المغذيات مثل الجمبري أو سمك السلور، أو أي مأكولات بحرية تسبح للخلف أو جنبًا إلى جنب مثل جراد البحر أو سرطان البحر لأنها أطعمة تجلب الحظ السيء ومشاكل مالية لا حصر لها.

وبدلًا من ذلك يمكن تناول اللحوم أو المأكولات البحرية الآمنة الأخرى مثل سمك السلمون الكامل لتحقيق الحظ الجيد، أو تناول البازلاء ذات العين السوداء وخبز الذرة، من أجل الحظ السعيد.

الخرافات الأخرى في الطعام

ومن تحذيرات الطعام في ليلة رأس السنة، هي ألا تدع عيدان تناول الطعام الخاصة بك تتراخى أو تنكسر، والعيدان مثل عيدان المعكرونة أو شوكة السوشي، وهي أشياء بشكل عام إذا تركتها تتراخى أو تنكسر تجلب لك الحظ السيء، فلا تقم بطهي المكرونة الإسباكتي أو تكسر عيدان السوشي، كما إن وضع تلك العيدان أثناء تناول الطعام في وضع مستقيم في طبقك يحاكي البخور المستخدم لتكريم الموتى في الصين واليابان، وهو أمر يجلب لك حظ سيء.