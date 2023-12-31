هذا ما يحدث للكلى إذا تناولت كوب من الحلبة.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الحلبة من المشروبات التي يحب كثيرون تناولها، لما لها من فوائد صحية، مثل: تحسين الهضم، خفض نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى، تعزيز صحة القلب.

وفي السطور التالية، نذكر لكم تأثير الحلبة على الكلى، وفقًا لما جاء في موقع "Live strong".

- منع حصوات الكلى

أشارت دراسة نُشرت في مجلة "أبحاث العلاج بالنباتات" عام 2007 إلى أن، الحلبة تساعد على منع تكون حصوات الكلى.

وقد أعطيت الحلبة لحيوانات المختبر لمنع تكون حصوات الكلى بأكسالات الكالسيوم، وهي نوع شائع من حصوات الكلى.

أظهرت النتائج أن الحيوانات التي تلقت مكملات الحلبة كان لديها تكلس أقل بشكل واضح في كليتيها وانخفاض ملحوظ في إجمالي الكالسيوم في أنسجة الكلى مقارنة بالحيوانات غير المعالجة.

وأشار الباحثون إلى أن، الحلبة تعمل على منع تكون حصوات الكلى بعدة طرق، بما في ذلك:

خفض تركيز الكالسيوم في البول.

زيادة إفراز الكالسيوم من الجسم.

تقليل تكوين بلورات الكالسيوم.

- الإجهاد التأكسدي الكلى

يحدث الإجهاد التأكسدي بسبب عدم التوازن بين مضادات الأكسدة والجذور الحرة في الجسم، ما يسبب تلف الخلايا والأنسجة، وقد يساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة.

وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة "المجلة الهندية لعلم وظائف الأعضاء وعلم الصيدلة" في عام 2001 أن مكملات الحلبة تساعد على زيادة مستويات مضادات الأكسدة في الكلى، وخفض الإجهاد التأكسدي.

- التخلص من السموم:

فائدة أخرى للحلبة لصحة الكلى هي قدرتها على مساعدة الكلى على التخلص من السموم، نظرًا لاحتوائها على مركبات تسمى "Saponins"، والتي تساعد على تحفيز تدفق البول، ما يساعد على إزالة السموم التي تتراكم في الكلى.

- حماية الكلى من التلف:

يساهم شرب الحلبة في تقليل الالتهاب، وهو هو أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تلف الكلى.

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