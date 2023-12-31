امرأة تعثر على أمر غير متوقع في ساندويتش على متن طائرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة صادمة، عثرت أخصائية التغذية كوشبو جوبتا خلال رحلة على متن طائرة متجهة من مدينة دلهي إلى مومباي على دودة حية داخل ساندويتش بعد أن تناولت منه أول قضمة، مما أثار استياءها.

وشاركت أخصائية التغذية على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو تروي فيه قصتها عندما اكتشفت دودة حية في الساندويتش الذي قُدِّم لها أثناء الرحلة، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

والأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلة هو رد فعل المضيفة بعد معرفتها، وزعمت جوبتا أنها استمرت في تقديم ساندويتشات متطابقة للركاب الآخرين، بما في ذلك الأطفال وكبار السن.

ولم يؤدي هذا إلى تفاقم المخاوف بشأن ممارسات النظافة الخاصة بشركة الطيران فحسب، بل أثار أيًضا مخاوف كبيرة بشأن المخاطر الصحية المحتملة للأشخاص على متن الطائرة.

وأضافت: "عندما أسرعت إلى المضيفة بعد تناول قضمة واحدة من الساندويتش قالت لي سأستبدلها بشيء آخر".

View this post on Instagram A post shared by Dietitian Kushboo Gupta | Mindful Eating Coach (@little__curves)

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